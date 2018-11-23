Синоптики дали прогноз погоды на новую неделю в Москве: подморозит до минус 14

Синоптики дали прогноз погоды в Москве и Московской области на следующую неделю. До начала зимы осталась неделя. Все осенние месяцы и сентябрь, и октябрь, и ноябрь были сравнительно теплыми. Первые настоящие морозные дни ожидают москвичей и гостей столицы только на следующей неделе.

По прогнозу заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, подморозит со вторника, 27 ноября. Похолодание будет происходить плавно. В ночь на понедельник столбик термометра опустится в столичном регионе до минус 6 градусов, а днем в понедельник максимальный мороз - минус 3. В ночь на вторник будет гораздо холоднее. По прогнозу - минус 7 минус 12 градусов.

Во вторник днем - до минус 8. И, вероятно, самая холодная ночь на будущей неделе - со вторника на среду. Местами в Подмосковье ночью возможно минус 14 градусов, а днем в среду - минус 8. И морозными возможно последние числа ноября.

В ближайшие выходные - 24 и 25 ноября - в Москве и Подмосковье ожидаются слабые морозы.

Ночью максимальный мороз до минус 5 градусов. Днем - минус 2. Синоптики прогнозируют в эти выходные небольшие снегопады.