Филологи назвали главные слова 2018-го года в России

Определены главные претенденты на почетное звание «Слово года – 2018». О предварительных итогах сетевого пользовательского голосования рассказал кандидат филологических наук Алексей Михеев. В Великобритании лингвисты назвали слово года-2018

«Главный претендент на «Слово года-2018» - прилагательное «пенсионный», поскольку обсуждение внесения изменений в пенсионное законодательство вызвало широкий общественный резонанс», - рассказал главный редактор портала «Словари XXI века» Алексей Михеев.

Среди других частотных слов 2018 года специалист отметил устойчивое английское словосочетание «хайли лайкли» («весьма вероятно»), вышедшее за рамки частного случая в связи с отравлением в Солсбери и вошедшее в обиход как пример бездоказательного обвинения. К этой же истории относится и слово «новичок».

В число лидеров по частотности употребления вошли также слово «мундиаль», ранее употреблявшееся разве что в спортивной прессе, и топоним «Никольская» - место общения футбольных фанатов. Частотность этих слов выросла в связи с прошедшим в России чемпионатом мира по футболу, рассказал филолог.

Словами 2017 года в России были признаны «реновация» и «хайп», сообщает ТАСС.