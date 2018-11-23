//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Евгения Осина споила Наталья Штурм, заявил Андрей Разин
- Сергей Шнуров объяснил, почему не дает концертов на Украине
- Валерия похвасталась своими повзрослевшими сыновьями
- Лолита "пришла в чувство" и рассказала о своем здоровье
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Филологи назвали главные слова 2018-го года в России
23 ноября 2018, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]
Определены главные претенденты на почетное звание «Слово года – 2018». О предварительных итогах сетевого пользовательского голосования рассказал кандидат филологических наук Алексей Михеев.
«Главный претендент на «Слово года-2018» - прилагательное «пенсионный», поскольку обсуждение внесения изменений в пенсионное законодательство вызвало широкий общественный резонанс», - рассказал главный редактор портала «Словари XXI века» Алексей Михеев.
Среди других частотных слов 2018 года специалист отметил устойчивое английское словосочетание «хайли лайкли» («весьма вероятно»), вышедшее за рамки частного случая в связи с отравлением в Солсбери и вошедшее в обиход как пример бездоказательного обвинения. К этой же истории относится и слово «новичок».
В число лидеров по частотности употребления вошли также слово «мундиаль», ранее употреблявшееся разве что в спортивной прессе, и топоним «Никольская» - место общения футбольных фанатов. Частотность этих слов выросла в связи с прошедшим в России чемпионатом мира по футболу, рассказал филолог.
Словами 2017 года в России были признаны «реновация» и «хайп», сообщает ТАСС.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Украинские военные провели на побережье Азовского моря учения
//Политика
Лавров: Зацикленность США на санкциях приобрела параноидальный характер
//Политика
//Новости МирТесен
//В мире
//В мире
В Раде рассказали об упущенной возможности сорвать присоединение Крыма к России
//Новости партнеров
//Наука
Супружеская верность продлевает жизнь мужчинам, выяснили ученые
//В мире
//В мире
В МИД РФ оценили возможность повторения "майдана" на Украине
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
Найдены тела женщин, провалившихся под лед вместе с ребенком в ХМАО
//В мире
//Общество
//Общество
//В мире
Американский профессор: попытки изолировать Россию говорят о "скудоумии" США
//Наука
//Общество
//Общество
//Криминал
СМИ: водитель телеведущей Ушаковой первым ударил футболиста Мамаева
//В мире
//Общество
На Донбассе заподозрили НИИ имени Курчатова в работе на "Миротворец"
СМИ: Задержан начальник управления по работе с личным составом Минобороны
//Общество
//Общество
В Подмосковье увеличат стоимость патентов для иностранных работников
//Хайтек
Лицо вместо паспорта. Спецслужбы ловят преступников по камерам