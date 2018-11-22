Действительно ли колбаса способна вызвать рак?

В Госдуме решили, что нужно маркировать колбасные изделия пугающими стикерами. Оказалось, что далеко не вся колбаса, которая попадает на российский рынок, отличатся высоким качеством.

По мнению врача-диетолога Алексея Ковалькова, нужно различать качественные и низкосортные колбасы, пишет NEWS.ru.

"Хорошая колбаса никаких рисков в себе не несёт. Ей питались наши деды, на ней прожило поколение, пережившее войну. Была докторская колбаса, придуманная Микояном для того, чтобы укрепить здоровье людей. В её состав входили исключительно качественные продукты. Какой может быть вред от этого? Ожирение возникает не от колбасы и не от жиров. В основе ожирения лежит перераспределение гормональной системы", — рассказал диетолог.

Также председатель правления Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина предложила снизить доступность колбасы, сообщает Ридус.

"Я отказалась от употребления мяса, в первую очередь красного, и перешла на шпинат и прочие овощи, когда ознакомилась с результатами многолетних когортных исследований диетологов. Эти исследования физически отвратили меня от колбасы, сосисок, ветчины и прочей мясной пищи", - отметила она.

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева рассказала, сколько можно есть колбасы. Об этом пишет НСН.

"Если мы будем эпизодически к этому прибегать – пару бутербродиков в неделю – ничего страшного не будет. Это не должно быть основой питания. Эпизодически такие продукты появляться могут на столе у каждого человека. Это некий деликатес, его надо воспринимать как деликатес, который мы можем есть не с целью наесться, а с целью побаловать вкусовые рецепторы, напомнить вкус этого продукта, чтобы убедиться в том, что ничего такого особенного в составе этого продукта нет", - пояснила диетолог.

Напоминаем, что в России всё быстрее хотят обложить вредную еду налогами. По словам авторов идеи, эти решения помогут россиянам перейти на более здоровую пищу, передает интернет-журнал Мои года.