Переводы с карту на карту налогами облагаться не будут, заверил глава ФНС

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин опроверг появившуюся в прессе информацию о якобы готовящемся введении налога на безналичные переводы между физическими лицами.

«Переводы между физическими лицами с карты на карту, со счета на счет не являются никакой налоговой базой ни для какого исчисления и потому не будут облагаться никакими налогами», - заверил он в прямом эфире телеканала «Россия24».

Напомним, что с 2014 года банки обязаны уведомлять налоговые органы об открытии счетов и вкладов граждан. Однако для этого банк должен получить мотивированный запрос из Федеральной налоговой службы. Такой запрос в банк может быть направлен, к примеру, в ходе проведения налоговой проверки.