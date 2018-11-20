В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве 20 ноября

По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве ожидается облачная погода с некоторыми прояснениями. Местами возможен небольшой снег. На дорогах образуется гололедица, предупреждают метеорологи.

Сегодня днем температура в столице будет держаться в пределах от -1 до +1 градусов. Ночью температура понизится до -4 градусов.

Атмосферное давление сегодня составит 757 миллиметров ртутного столба. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Над московским регионом сейчас происходит противостояние крупного западного антициклона и нескольких циклонов. Из-за этого возможны колебания атмосферного давления, предупреждает «КП».