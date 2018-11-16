Голикова сообщила, сколько российских женщин страдают от ожирения

Вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова рассказала, сколько российских женщин страдают от ожирения. Оказалось, что у нашей страны не самые плохие показатели в данной сфере.

По словам Голиковой, ожирение зафиксировано у 26 процентов женщин и 14 процентов мужчин в России. Вице-премьер подчеркнула, что замечена тенденция к ухудшению, которая не может не беспокоить.

В интервью "Российской газете" Татьяна Голикова уточнила, что власти намерены проводить разъяснительную работу с населением, улучшать контроль за рационами питания в школах и больницах, а также проверять качество продуктов. "У нас здесь наполеоновские планы", — заключила политик.