Голикова сообщила, сколько российских женщин страдают от ожирения
16 ноября 2018, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова рассказала, сколько российских женщин страдают от ожирения. Оказалось, что у нашей страны не самые плохие показатели в данной сфере.
По словам Голиковой, ожирение зафиксировано у 26 процентов женщин и 14 процентов мужчин в России. Вице-премьер подчеркнула, что замечена тенденция к ухудшению, которая не может не беспокоить.
В интервью "Российской газете" Татьяна Голикова уточнила, что власти намерены проводить разъяснительную работу с населением, улучшать контроль за рационами питания в школах и больницах, а также проверять качество продуктов. "У нас здесь наполеоновские планы", — заключила политик.
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