Взрыв неустановленного вещества произошел в 14-этажном доме на улице Нагорная

В Москве взрыв неустановленного вещества в четверг, 15 ноября, вечером произошел в 14-этажном доме на улице Нагорная. В результате происшествия пострадали три человека.

В экстренных службах столицы уточнили адрес места ЧП: в квартире №30 на пятом этаже 14-этажного жилого дома №19 на улице Нагорная. По предварительным данным, трое пострадавших — жильцы двух соседних квартир. В квартире выбило стекла, - сообщает РИА Новости. В московском управлении МЧС информация о взрыве бытового газа не подтвердилась. Возгорания в результате ЧП не последовало. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции.