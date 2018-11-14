Редкий недуг заставляет молодого челябинца нападать на длинноволосых девушек
14 ноября 2018, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]
В парках Челябинска по вечерам нет ни души. Среди горожан распространились слухи о появлении нового маньяка, нападающего на девушек с длинными волосами.
Молодой мужчина никого не убивает. Он догоняет свою жертву, трясет ее за плечи, кричит: «Отстань от меня! Отпусти!», после чего убегает по темным аллеям. Смертельно напуганные девушки не знают, с кем столкнулись – с начинающим преступником или душевнобольным человеком?
Этого горожанина зовут Руслан, он страдает редким психическим заболеванием - деллюзией Фреголи. При этом расстройстве пациент начинает верить в то, что разные люди — на самом деле один и тот же человек.
Более подробно об истории челябинца, живущего с синдромом Фреголи, читайте на сайте «СПИД-инфо».
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