Редкий недуг заставляет молодого челябинца нападать на длинноволосых девушек

В парках Челябинска по вечерам нет ни души. Среди горожан распространились слухи о появлении нового маньяка, нападающего на девушек с длинными волосами.

Молодой мужчина никого не убивает. Он догоняет свою жертву, трясет ее за плечи, кричит: «Отстань от меня! Отпусти!», после чего убегает по темным аллеям. Смертельно напуганные девушки не знают, с кем столкнулись – с начинающим преступником или душевнобольным человеком?

Этого горожанина зовут Руслан, он страдает редким психическим заболеванием - деллюзией Фреголи. При этом расстройстве пациент начинает верить в то, что разные люди — на самом деле один и тот же человек.