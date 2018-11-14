//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Солистка группы «Блестящие»: «Я счастливый разведенный человек»
- Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии после инцидента в метро
- В Улан-Удэ воспитательницу детсада обвиняют в издевательствах над малышами
- Ольга Шелест сменила имидж, но он не понравился поклонникам
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Регион желает попасть в лидеры инвестиционного рейтинга
14 ноября 2018, 13:39 [«Аргументы Недели. Сахалин», Олег Петров ]
Сахалинская область планирует войти в число 30-ти регионов - лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Такую задачу озвучили в ходе рабочего совещания в региональном правительстве, посвященном теме улучшения делового климата на Сахалине и Курилах.
Лучшая динамика
Участие в заседании приняли заместитель председателя областного правительства Алексей Белик и прибывшая в регион руководитель представительства Агентства стратегических инициатив на Дальнем Востоке Ольга Курилова.
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов составляется на основе оценок делового и экспертного сообщества. К примеру, учитывается качество различных услуг и сервисов для предпринимателей, состояние инфраструктуры – дорог, коммуникаций, наличие технопарков и подготовленных кадров для нужд экономики. Важными критериями являются уровень административных барьеров и развитие институтов поддержки бизнеса.
Напомним, в 2018 году Сахалинская область совершила заметный рывок в Национальном рейтинге, поднявшись с 79-й строчки на 37-ю. Островной регион вошел в тройку лидеров роста с наилучшей динамикой на Дальнем Востоке.
По мнению экспертов, на прорывное улучшение положения Сахалинской области в Национальном рейтинге повлияло внедрение лучших практик, опробованных в других регионах страны, а также тесное сотрудничество с Агентством стратегических инициатив. В частности, областные власти выстраивают прямую связь с бизнесом, на регулярной основе проводятся встречи с представителями деловых кругов в формате «свободного микрофона». Это позволяет выявлять и оперативно решать многие проблемы по снижению административных барьеров.
Поддержка необходима
Работа, направленная на повышение эффективности сотрудничества власти и бизнеса, продолжается. В этом году на шесть процентов выросли объёмы государственной поддержки предпринимателей из регионального бюджета.
Улучшается информационная поддержка: в июле в одном из торговых центров Южно-Сахалинска открылся дополнительный офис МФЦ для бизнеса, где деловые люди могут получить больше 260 услуг. Теперь на территории областного центра, где сосредоточена большая часть предпринимателей, работают в общей сложности четыре офиса МФЦ.
Также на базе ПАО «Сбербанк» в торгово-деловом центре «Столица» открыт Центр оказания услуг для бизнеса. Это первое на Сахалине учреждение с комплексным обслуживанием предпринимателей.
Предлагаемые правительством региона льготы существенным образом влияют на число инвесторов. С июня по октябрь текущего года статус резидента территории опережающего развития на Сахалине получили ещё пять компаний, в общей сложности их сейчас 26. Уже через месяц будут введены в эксплуатацию два объекта ТОР: учебно-тренировочный центр «Восток» и «Аква Сити». Растёт и число резидентов свободного порта Владивосток, такой статус недавно получили 13 компаний, всего в списке 24 предприятия.
Работу по улучшению инвестиционного климата в регионе ведет областное агентство по привлечению инвестиций, рассказал Алексей Белик. – На его базе открыт центр поддержки экспортной деятельности Сахалинской области. Его работа направлена на вовлечение предпринимателей региона в экспортную деятельность, снижение барьеров при выходе на международные рынки, рост компетентности компаний, повышение конкурентоспособности товаров и услуг местных производителей.
В процесс улучшения инвестиционного климата сегодня вовлечены и муниципальные образования на островах. С июля этого года главы районов Сахалина и Курил ежеквартально проводят встречи с бизнесменами. На сегодняшний день состоялось 47 таких мероприятий. Кроме того, введён новый неофициальный формат общения представителей власти с экспертами «Деловой завтрак», сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
Сахалин в последнее время достаточно плотно взялся за проектную деятельность, отметила руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольга Курилова. – В качестве предложения могу порекомендовать получать больше обратной связи от предпринимателей. Организуйте информационные коллцентры, открытые диалоги бизнеса и управляющих структур. Также нужно внедрять новые инвестиционные механизмы и при необходимости пересматривать меры поддержки по отраслевому принципу.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Новая дорога на «Горный воздух» ждет гостей 13:42
Регион желает попасть в лидеры инвестиционного рейтинга 13:39
Для чего нужны государственные архивы? 13:39
Будем с молоком и мясом 11:51
//Новости МирТесен
Какие факторы влияют на наполняемость рек и вылов лососёвых 08.11 06:58
12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией 08.11 06:57
Почему Ленин раздул пожар революции? 08.11 06:57
//Новости СМИ2
С прицелом на возраст 08.11 06:56
На Сахалине определили лучших производителей товаров 07.11 22:49
Сахалинцы получили дополнительную возможность найти работу мечты 01.11 13:49
//Новости Redtram
Не карьера, а состояние души 01.11 13:48
На чем сэкономить в повседневной жизни 01.11 10:30
Между Сахалином и Хоккайдо заключено соглашение о сотрудничестве на пять лет 01.11 10:29
//Новости ADWILE
Чем живут народы Сахалина 25.10 09:22
Как спасти ребёнка от переизбытка информации 25.10 09:21
В регионе поновому будут платить за вывоз твёрдых бытовых отходов 25.10 09:20
Областные власти посетили Курилы 25.10 09:20
И зубы здоровы, и деньги остались 25.10 09:19
Электромонтёра, получившего сильный удар током, поставили на ноги 18.10 10:27
//Новости партнеров
Островная делегация приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» 18.10 10:26
Магистры аквакультуры 18.10 10:25
Как новые технологии облегчают жизнь современного человека 18.10 10:25
В регионе строятся новые дороги и ремонтируются старые 18.10 10:24
Баскетбольный «Восток-65» провёл свои первые матчи 18.10 10:21
Гостиницы уже готовы 11.10 09:13