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Регион желает попасть в лидеры инвестиционного рейтинга

14 ноября 2018, 13:39 [«Аргументы Недели. Сахалин», Олег Петров ]

Регион желает попасть в лидеры инвестиционного рейтинга

Сахалинская область планирует войти в число 30-­ти регионов - лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Такую задачу озвучили в ходе рабочего совещания в региональном правительстве, посвященном теме улучшения делового климата на Сахалине и Курилах.

Лучшая динамика

Участие в заседании приняли заместитель председателя областного правительства Алексей Белик и прибывшая в регион руководитель представительства Агентства стратегических инициатив на Дальнем Востоке Ольга Курилова.

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов составляется на основе оценок делового и экспертного сообщества. К примеру, учитывается качество различных услуг и сервисов для предпринимателей, состояние инфраструктуры – дорог, коммуникаций, наличие технопарков и подготовленных кадров для нужд экономики. Важными критериями являются уровень административных барьеров и развитие институтов поддержки бизнеса.

Напомним, в 2018 году Сахалинская область совершила заметный рывок в Национальном рейтинге, поднявшись с 79­-й строчки на 37­-ю. Островной регион вошел в тройку лидеров роста с наилучшей динамикой на Дальнем Востоке.

По мнению экспертов, на прорывное улучшение положения Сахалинской области в Национальном рейтинге повлияло внедрение лучших практик, опробованных в других регионах страны, а также тесное сотрудничество с Агентством стратегических инициатив. В частности, областные власти выстраивают прямую связь с бизнесом, на регулярной основе проводятся встречи с представителями деловых кругов в формате «свободного микрофона». Это позволяет выявлять и оперативно решать многие проблемы по снижению административных барьеров.

Поддержка необходима

Работа, направленная на повышение эффективности сотрудничества власти и бизнеса, продолжается. В этом году на шесть процентов выросли объёмы государственной поддержки предпринимателей из регионального бюджета.

Улучшается информационная поддержка: в июле в одном из торговых центров Южно­-Сахалинска открылся дополнительный офис МФЦ для бизнеса, где деловые люди могут получить больше 260 услуг. Теперь на территории областного центра, где сосредоточена большая часть предпринимателей, работают в общей сложности четыре офиса МФЦ.

Также на базе ПАО «Сбербанк» в торгово­-деловом центре «Столица» открыт Центр оказания услуг для бизнеса. Это первое на Сахалине учреждение с комплексным обслуживанием предпринимателей.

Предлагаемые правительством региона льготы существенным образом влияют на число инвесторов. С июня по октябрь текущего года статус резидента территории опережающего развития на Сахалине получили ещё пять компаний, в общей сложности их сейчас 26. Уже через месяц будут введены в эксплуатацию два объекта ТОР: учебно­-тренировочный центр «Восток» и «Аква Сити». Растёт и число резидентов свободного порта Владивосток, такой статус недавно получили 13 компаний, всего в списке 24 предприятия.

­ Работу по улучшению инвестиционного климата в регионе ведет областное агентство по привлечению инвестиций, ­ рассказал Алексей Белик. – На его базе открыт центр поддержки экспортной деятельности Сахалинской области. Его работа направлена на вовлечение предпринимателей региона в экспортную деятельность, снижение барьеров при выходе на международные рынки, рост компетентности компаний, повышение конкурентоспособности товаров и услуг местных производителей.

В процесс улучшения инвестиционного климата сегодня вовлечены и муниципальные образования на островах. С июля этого года главы районов Сахалина и Курил ежеквартально проводят встречи с бизнесменами. На сегодняшний день состоялось 47 таких мероприятий. Кроме того, введён новый неофициальный формат общения представителей власти с экспертами ­ «Деловой завтрак», сообщает пресс­-служба правительства Сахалинской области.

­ Сахалин в последнее время достаточно плотно взялся за проектную деятельность, ­ отметила руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольга Курилова. – В качестве предложения могу порекомендовать получать больше обратной связи от предпринимателей. Организуйте информационные колл­центры, открытые диалоги бизнеса и управляющих структур. Также нужно внедрять новые инвестиционные механизмы и при необходимости пересматривать меры поддержки по отраслевому принципу.

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