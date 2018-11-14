Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок. Продолжение

Продолжение. Начало здесь.

О них не говорили и не писали. Они мужественно сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. А после нее, будучи засекреченные, самоотверженно отстаивали законность и правопорядок, обеспечивали правовые условия становления и возрастания ядерной мощи нашей Отчизны. Но императив принципа исторической справедливости неумолимо требует сохранения памяти о них – верных служителей Родине, Закону, Народу и Миру на Земле

Мое эхо Великой войны

Отношение автора текста к фронтовикам по-особенному трепетное. Не только потому, что война лишила меня права иметь отца, его опеку и отеческую заботу о своем сыне, но и потому, что первые реальные сведения о Великой Отечественной получил в 1965г. из уст легендарного защитника Брестской крепости, Героя Советского Союза, майора Петра Михайловича Гаврилова. До сих пор храню его автограф в комсомольском билете и его воспоминания.

Второй раз услышал правду о той войне от родного дяди – Ивана Федоровича Гуськова, сражавшегося на Северо-Западном и Прибалтийском фронтах (1942-1944гг.) старшим ездовым гаубичной батареи, с задачей быстро менять позиции от прицельного огня врага. Вот когда ему пригодились навыки обращения с лошадьми отца-лесника. В последнем бою и получил он тяжелое ранение. А за боевые действия Иван Гуськов награжден медалью «За отвагу» и орденом «Красная Звезда». Его уже нет в живых. И вот теперь с большим трудом, по крупицам приходится восстанавливать забытую историческую правду и справедливость…

И до сибирской парты докатилась она…

Эхом вселенских страданий и горя нашего народа отозвалась Великая Отечественная война. Её жернова мололи и мололи людские жизни. Сибирь, Алтай, Приморский край эшелонами отправляли и молодых, и старых биться за Родину, гнать фашистов на Запад.

В 1942г. из села Галенки Приморского края в Красную Армию был призван и сельский учитель Алексей Андрееевич Золотов (1924г.р.) с направлением в Хабаровское пехотное училище. Обстановка на фронтах не позволила ему пройти полный курс обучения и в марте 1943г. вместе со всем курсом отбыл на Центральный фронт. А через полгода, в октябре он был тяжело ранен осколком вражеского снаряда в левое плечо. После излечения в госпитале с установлением инвалидности Золотов решил получить юридическую специальность и в 1944г. он поступил в ВЮЗИ. Одновременно с обучением в институте служил следователем своего родного Дивеевского района Нижегородской области, а затем прокурором Мухтовского района Горьковской области. В 1954г. он назначен начальником следственного отдела, дорос и до первого заместителя прокурора Арзамасской области. После окончания курсов повышения квалификации руководящих работников при Генпрокуратуре СССР в 1959г. Золотов переводится прокурором п/я 298, затем п/я 79 (в/ч 9360, Ангарск), где служил до апреля 1964г. В этом году он был назначен прокурором Челябинск 40.









Прокурор Челябинска-40 Алексей Андреевич ЗОЛОТОВ

Справка: Далее Алексей Золотов будет успешно служить прокурором отдела 2-го Управления Генпрокуратуры СССР и в отделе по надзору за следствием в органах безопасности прокуратуры РСФСР. За боевые действия он награжден медалями «За отвагу», «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», орденом Отечественной войны 1941-1945гг.» 1-й степени. За трудовую, служебную деятельность Золотов награжден медалью «За трудовое отличие», орденом «Знак почета», получил почетные звания «Заслуженный юрист РСФСР» и «Почетный работник прокуратуры». Алексей Андреевич умер 3 апреля 1997г., похоронен в Москве.

Педагогический такт и талант руководителя Золотова испытали все сотрудники спецпрокуратуры, который не допускал каких-либо репрессий и унизительного отношения к людям. Правда, иногда оперработники вразумлялись и его русским отборным матом, но не обижались на него. Скромный, он о себе не рассказывал, да и наград не надевал. Старший следователь, Почетный работник прокуратуры Фарит Сабиров, говоря о воспитательном воздействии Золотова на подчиненных, отметил: «При нём мы все чувствовали себя личностями».









Герои со следами ран на теле и душе

Исследуя историю реализации Атомного проекта СССР в закрытых сверхсекретных объектах, автора поразил не столько факт обеспечения законности и правопорядка фронтовиками, сколько их сила духа и воли в борьбе за одоление своих недугов, болезненных ран и контузий. В борьбе за обретение нового себя. В борьбе за освоение очень сложных знаний юриспруденции и реализацию этих знаний в весьма неоднозначной общественной среде этих территорий. В уникальных, невиданных и неиспытанных ранее условиях закрытости и секретности, лишенных любой связи с «Большой землей».

О своих коллегах, прокурорских служащих-фронтовиках начал собирать сведения боевой офицер Василий Иванович Пантюхин (03.03.1916г.р.), уроженец Перми. В юности он возглавлял Туземский совет. А в 1937г. призван в Красную Армию, воевал в советско-финскую войну 1940г., за что был награждён орденом Красной звезды. После этой войны учился в Военно-юридической академии на военного юриста. Ко времени окончания её такая специальность была востребована системой НКВД-МГБ и Василия Пантюхина переводят в ИТЛ и С № 859 (Озерск), а в 1962г., будучи майором, он становится помощником прокурора Челябинска-40.









Василий Иванович ПАНТЮХИН

Отметим, что каждый приказ Генпрокурора СССР о назначении и переводе прокурорского служащего в ту или иную «цитадель» Атомного проекта страны, по сути, был боевой приказ. Ротация. Не многие семьи выдерживали эти неизбежные «десанты» в различные регионы страны. Всякий переезд с устроенного или неустроенного быта это огромный стресс для супруги и детей прокурора. Управлять новым коллективом прокуратуры, вникать в правовые проблемы новых сверхсекретных предприятий и закрытых городов всегда влечет череду стрессов. Говоря словами Анны Ахматовой, фронтовики-прокуроры «свою боль переплавляли в силу».

Невольно задаюсь вопросом: а справились бы молодые, незрелые юридические специалисты с той профессиональной нагрузкой на начальном периоде становления и развития флагмана Атомного проекта - «Маяка», с которой столкнулись прокуроры-фронтовики? Ох, как сомневаюсь! К примеру, некоторые молодые следователи не выдерживали прессинга с обостренным чувством долга и исключительной ответственности своего прокурора Ивана Тарханова. Они даже жаловались на него в Генпрокуратуру Союза ССР и… уходили с должности, как говорится, оптом и в розницу. А боевой офицер Тарханов не мог быть другим. У всех фронтовиков-прокуроров вектор мысли и действий всегда был один – крепить державность, законность даже ценою жизни!









Обратим внимание на некоторых таких героев. Вот, например, Виктор Сергеевич Гладарёв (23.12.1925г.р.), уроженец Оренбургской области. По окончании Кумакской средней школы в 1942г. он ушел добровольцем в РККА, прибавив себе один год взросления, попал в Сызрань на курсы танкистов. Но пришлось ему начинать свою войну с фашистами фронтовым шофером на 2-м Белорусском, а потом на 1-м Белорусском фронтах, под огнем врага доставлял снаряды на передовую. Поэтому он был всегда на прицеле у фашистов, и они подбили его в бою за деревню Ратынец Люблинской области. Наскоро «подлечив» свою полуторку, он сумел обеспечить наших бойцов снарядами. За этот подвиг Гладарёв удостоен ордена Красной звезды.

Пришлось ему повоевать и танкистом, но 1 мая 1945г. фашистские снаряды сожгли его Т-34 вместе с экипажем, его одного вытащили наши живым, но горелого, раненного и контуженного… За боевые действия Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин пять (!) раз выражал Гладарёву благодарность. Он награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и др.









Виктор Сергеевич ГЛАДАРЁВ

В 1947г. Гладарёв, демобилизовавшись, вернулся в Кумакскую школу работать преподавателем, а затем он поменял свою деятельность на юридическую. В 1957г. перешел на службу в органы прокуратуры. А через два года поступил на службу в прокуратуру Челябинск-40 старшим следователем и при этом успешно заочно учился во Фрунзенском университете.

Справка: Виктор Гладарёв далее служил прокурором в Средней Азии, в атомных закрытых поселениях Майли-Сай, в Степногорске (Казастан), прокурором Ракетно-космического комплекса Байконур и Ленинска. А в 1973г. старший советник юстиции (полковник) Гладарёв переводится прокурором Дубны (Московская область). 16.09.1975г. он скончался от инсульта и под залпы воинского салюта похоронен в Дубне.

Коснемся судьбы и другого атомного прокурора-фронтовика – Анатолия Васильевича Крестьянинова. Он родился 23 февраля 1922г. в Бийске (Алтай), в семье крестьянского портного. После средней школы учился в Московском электромеханическом институте железнодорожного транспорта. Но доучиться не довелось, по «скрытой мобилизации» угодил в штаб Сибирского военного округа, в Новосибирске, обеспечивать оперативную отправку воинских подразделений к западным границам Родины. В мае 1944г. старший лейтенант Крестьянинов вместе со своим начальником-генералом получил направление в Главный штаб 1-го Прибалтийского фронта. Там к этому времени завершались знаменитые Витебская и Полоцкая военные операции советских войск.









Анатолий Васильевич КРЕСТЬЯНИНОВ

Сын фронтовика Крестьянинова Александр Анатольевич, вспоминая отца, отметил: «Штаб фронта находился в одном из хуторов в Прибалтике… Напротив этого хутора в нескольких километрах в селе закрепились фашисты. Перед наступлением наших войск зам. начальника штаба с группой офицеров, в числе которых был и адъютант, капитан Крестьянинов, выехали к наблюдательному пункту, расположенному на чердаке дома. Едва вскинув бинокли перед смотровым окном, все офицеры и генералы взлетели на воздух от прицельного фашистского снаряда. Погибла вся штабная группа, отец остался в живых с тяжелым ранением в голову и контузией».

За боевые действия капитан Крестьянинов награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «Жукова» и др.

В феврале 1945г., после излечения в госпитале инвалид войны, Крестьянинов был демобилизован. Превозмогая боли, окончил Новосибирскую юридическую школу и поступил прокурором отдела в прокуратуру Новосибирской области, затем служил в прокуратуре п/я 53 помощником прокурора. В 1953г. окончил ВЮЗИ, а в мае 1958г. он был назначен зам. прокурора Челябинска-40.

Справка: после восьми лет службы в этой спецпрокуратуре, Крестьянинов в 1961г., будучи старшим советником юстиции (полковник), Заслуженным юристом РСФСР, получает новое назначение - прокурором п/я 150 (г. Снежинск), а затем прокурором в/ч 9320 (г. Лесной), но через 12 лет судьба вернула его в полюбившийся им Снежинск. ). 04 марта 2006г. Почетный работник прокуратуры Александр Анатольевич Крестьянинов скончался. С воинскими почестями он похоронен в Снежинске.









Не менее живой интерес вызывают и другие участники правовой реализации Атомного проекта СССР, фронтовики первой спецпрокуратуры (ЗАТО г. Озерск). В частности, Валентин Дмитриевич Кожевников 1926г.р., инвалид войны (потерял глаз). Он награжден орденом Отечественной войны 1- степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и др. Служил старшим следователем, затем помощником прокурора Челябинск-40, затем зам. прокурора в Снежинске, Карабаше, в Шилке Читинской области, в прокуратуре Куйбышевской области.









Валентин Дмитриевич КОЖЕВНИКОВ

Молчаливая гордость Державы

Заслуживают особого уважения и другие фронтовики прокуратуры Челябинск-40: помощник прокурора Виктор Михайлович Немцев, будущий прокурор «Желтых Вод» (Украина). Михаил Александрович Щегольков, служивший в прокуратуре Челябинск-40 со дня её основания до 1964г., а затем заместителем спецпрокурора (Москва). Александр Сергеевич Петрухнов, также прошедший все ступени начальной прокурорской службы с 1947 по 1956гг. в прокуратуре Челябинска-40, а затем Снежинска, Трехгорного. Закончил он свою прокурорскую деятельность в г. Лермонтово Ставропольского края.

Время и секретность нещадно замуровывают имена фронтовиков - прокуроров Атомного проекта страны. В настоящий момент выявлены имена лишь двадцати отважных бойцов, фронтовые дороги которых привели в сверхсекретную «цитадель», легендарную «Сороковку».

Теперь мы знаем, что эта зона, охранялась ведомством Лаврентия Берия с таким жестким режимом, что даже пришлось ему в июле 1949г. отвергнуть намерения маршала Георгия Жукова, Командующего Уральским военным округом, провести учения в районе «Маяка», в радиационных условиях. Лишь вмешательство Министра обороны СССР Булганина помогло отказаться Жукову от своих планов. Ветераны Озерска хорошо помнят и случай отказа маршалу Ворошилову посетить «Маяк», прибывшему нежданно-негаданно на Каслинское КПП. Пришлось прославленному кавалеристу показать спину чекистам и вернуться в Москву ни с чем…









Икар МАЯКА над Озерском

А двадцать бойцов-прокуроров, опекавших «Маяк», обеспечивших его развитие и безопасность, права и покой озерчан, сомкнув свои ряды, застыли в вечном строю на Мемориальной доске, открытой 20 октября 2017г., год семидесятилетия спецпрокуратуры ЗАТО г. Озерск…