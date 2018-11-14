Челябинск

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Появилось предсказание «наследницы Ванги» о новом Майдане на Украине в 2019 году
2

Стали известны признаки «краха» воюющих против ополченцев республик Донбасса ВСУ
3

Киев назвал гаранта возвращения сражающегося с Украиной Донбасса в состав страны
4

Назван способ нанести катастрофический удар по экономике враждебной РФ Украины
5

На Донбассе рассказали что произойдет в ДНР после победы Пушилина

//Общество 13+

Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок. Продолжение

14 ноября 2018, 10:20 [«Аргументы Недели. Челябинск», Александр Гуськов, младший советник юстиции в отставке, ЗАТО Северск-ЗАТО Озерск-Челябинск ]

Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок. Продолжение
Открытие Мемориальной доски на здании прокуратуры 20 октября 2017г.

Продолжение. Начало здесь.

О них не говорили и не писали. Они мужественно сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. А после нее, будучи засекреченные, самоотверженно отстаивали законность и правопорядок, обеспечивали правовые условия становления и возрастания ядерной мощи нашей Отчизны. Но императив принципа исторической справедливости неумолимо требует сохранения памяти о них – верных служителей Родине, Закону, Народу и Миру на Земле

Мое эхо Великой войны

Отношение автора текста к фронтовикам по-особенному трепетное. Не только потому, что война лишила меня права иметь отца, его опеку и отеческую заботу о своем сыне, но и потому, что первые реальные сведения о Великой Отечественной получил в 1965г. из уст легендарного защитника Брестской крепости, Героя Советского Союза, майора Петра Михайловича Гаврилова. До сих пор храню его автограф в комсомольском билете и его воспоминания.

Второй раз услышал правду о той войне от родного дяди – Ивана Федоровича Гуськова, сражавшегося на Северо-Западном и Прибалтийском фронтах (1942-1944гг.) старшим ездовым гаубичной батареи, с задачей быстро менять позиции от прицельного огня врага. Вот когда ему пригодились навыки обращения с лошадьми отца-лесника. В последнем бою и получил он тяжелое ранение. А за боевые действия Иван Гуськов награжден медалью «За отвагу» и орденом «Красная Звезда». Его уже нет в живых. И вот теперь с большим трудом, по крупицам приходится восстанавливать забытую историческую правду и справедливость…

И до сибирской парты докатилась она…

Эхом вселенских страданий и горя нашего народа отозвалась Великая Отечественная война. Её жернова мололи и мололи людские жизни. Сибирь, Алтай, Приморский край эшелонами отправляли и молодых, и старых биться за Родину, гнать фашистов на Запад.

В 1942г. из села Галенки Приморского края в Красную Армию был призван и сельский учитель Алексей Андрееевич Золотов (1924г.р.) с направлением в Хабаровское пехотное училище. Обстановка на фронтах не позволила ему пройти полный курс обучения и в марте 1943г. вместе со всем курсом отбыл на Центральный фронт. А через полгода, в октябре он был тяжело ранен осколком вражеского снаряда в левое плечо. После излечения в госпитале с установлением инвалидности Золотов решил получить юридическую специальность и в 1944г. он поступил в ВЮЗИ. Одновременно с обучением в институте служил следователем своего родного Дивеевского района Нижегородской области, а затем прокурором Мухтовского района Горьковской области. В 1954г. он назначен начальником следственного отдела, дорос и до первого заместителя прокурора Арзамасской области. После окончания курсов повышения квалификации руководящих работников при Генпрокуратуре СССР в 1959г. Золотов переводится прокурором п/я 298, затем п/я 79 (в/ч 9360, Ангарск), где служил до апреля 1964г. В этом году он был назначен прокурором Челябинск 40.

Прокурор Челябинска-40 Алексей Андреевич ЗОЛОТОВ

 

Справка: Далее Алексей Золотов будет успешно служить прокурором отдела 2-го Управления Генпрокуратуры СССР и в отделе по надзору за следствием в органах безопасности прокуратуры РСФСР. За боевые действия он награжден медалями «За отвагу», «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», орденом Отечественной войны 1941-1945гг.» 1-й степени. За трудовую, служебную деятельность Золотов награжден медалью «За трудовое отличие», орденом «Знак почета», получил почетные звания «Заслуженный юрист РСФСР» и «Почетный работник прокуратуры». Алексей Андреевич умер 3 апреля 1997г., похоронен в Москве.

Педагогический такт и талант руководителя Золотова испытали все сотрудники спецпрокуратуры, который не допускал каких-либо репрессий и унизительного отношения к людям. Правда, иногда оперработники вразумлялись и его русским отборным матом, но не обижались на него. Скромный, он о себе не рассказывал, да и наград не надевал. Старший следователь, Почетный работник прокуратуры Фарит Сабиров, говоря о воспитательном воздействии Золотова на подчиненных, отметил: «При нём мы все чувствовали себя личностями».

Герои со следами ран на теле и душе

Исследуя историю реализации Атомного проекта СССР в закрытых сверхсекретных объектах, автора поразил не столько факт обеспечения законности и правопорядка фронтовиками, сколько их сила духа и воли в борьбе за одоление своих недугов, болезненных ран и контузий. В борьбе за обретение нового себя. В борьбе за освоение очень сложных знаний юриспруденции и реализацию этих знаний в весьма неоднозначной общественной среде этих территорий. В уникальных, невиданных и неиспытанных ранее условиях закрытости и секретности, лишенных любой связи с «Большой землей».

О своих коллегах, прокурорских служащих-фронтовиках начал собирать сведения боевой офицер Василий Иванович Пантюхин (03.03.1916г.р.), уроженец Перми. В юности он возглавлял Туземский совет. А в 1937г. призван в Красную Армию, воевал в советско-финскую войну 1940г., за что был награждён орденом Красной звезды. После этой войны учился в Военно-юридической академии на военного юриста. Ко времени окончания её такая специальность была востребована системой НКВД-МГБ и Василия Пантюхина переводят в ИТЛ и С № 859 (Озерск), а в 1962г., будучи майором, он становится помощником прокурора Челябинска-40.

Василий Иванович ПАНТЮХИН

Отметим, что каждый приказ Генпрокурора СССР о назначении и переводе прокурорского служащего в ту или иную «цитадель» Атомного проекта страны, по сути, был боевой приказ. Ротация. Не многие семьи выдерживали эти неизбежные «десанты» в различные регионы страны. Всякий переезд с устроенного или неустроенного быта это огромный стресс для супруги и детей прокурора. Управлять новым коллективом прокуратуры, вникать в правовые проблемы новых сверхсекретных предприятий и закрытых городов всегда влечет череду стрессов. Говоря словами Анны Ахматовой, фронтовики-прокуроры «свою боль переплавляли в силу».

Невольно задаюсь вопросом: а справились бы молодые, незрелые юридические специалисты с той профессиональной нагрузкой на начальном периоде становления и развития флагмана Атомного проекта - «Маяка», с которой столкнулись прокуроры-фронтовики? Ох, как сомневаюсь! К примеру, некоторые молодые следователи не выдерживали прессинга с обостренным чувством долга и исключительной ответственности своего прокурора Ивана Тарханова. Они даже жаловались на него в Генпрокуратуру Союза ССР и… уходили с должности, как говорится, оптом и в розницу. А боевой офицер Тарханов не мог быть другим. У всех фронтовиков-прокуроров вектор мысли и действий всегда был один – крепить державность, законность даже ценою жизни!

 

Обратим внимание на некоторых таких героев. Вот, например, Виктор Сергеевич Гладарёв (23.12.1925г.р.), уроженец Оренбургской области. По окончании Кумакской средней школы в 1942г. он ушел добровольцем в РККА, прибавив себе один год взросления, попал в Сызрань на курсы танкистов. Но пришлось ему начинать свою войну с фашистами фронтовым шофером на 2-м Белорусском, а потом на 1-м Белорусском фронтах, под огнем врага доставлял снаряды на передовую. Поэтому он был всегда на прицеле у фашистов, и они подбили его в бою за деревню Ратынец Люблинской области. Наскоро «подлечив» свою полуторку, он сумел обеспечить наших бойцов снарядами. За этот подвиг Гладарёв удостоен ордена Красной звезды.
Пришлось ему повоевать и танкистом, но 1 мая 1945г. фашистские снаряды сожгли его Т-34 вместе с экипажем, его одного вытащили наши живым, но горелого, раненного и контуженного… За боевые действия Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин пять (!) раз выражал Гладарёву благодарность. Он награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и др.

Виктор Сергеевич ГЛАДАРЁВ

В 1947г. Гладарёв, демобилизовавшись, вернулся в Кумакскую школу работать преподавателем, а затем он поменял свою деятельность на юридическую. В 1957г. перешел на службу в органы прокуратуры. А через два года поступил на службу в прокуратуру Челябинск-40 старшим следователем и при этом успешно заочно учился во Фрунзенском университете.
Справка: Виктор Гладарёв далее служил прокурором в Средней Азии, в атомных закрытых поселениях Майли-Сай, в Степногорске (Казастан), прокурором Ракетно-космического комплекса Байконур и Ленинска. А в 1973г. старший советник юстиции (полковник) Гладарёв переводится прокурором Дубны (Московская область). 16.09.1975г. он скончался от инсульта и под залпы воинского салюта похоронен в Дубне.

Коснемся судьбы и другого атомного прокурора-фронтовика – Анатолия Васильевича Крестьянинова. Он родился 23 февраля 1922г. в Бийске (Алтай), в семье крестьянского портного. После средней школы учился в Московском электромеханическом институте железнодорожного транспорта. Но доучиться не довелось, по «скрытой мобилизации» угодил в штаб Сибирского военного округа, в Новосибирске, обеспечивать оперативную отправку воинских подразделений к западным границам Родины. В мае 1944г. старший лейтенант Крестьянинов вместе со своим начальником-генералом получил направление в Главный штаб 1-го Прибалтийского фронта. Там к этому времени завершались знаменитые Витебская и Полоцкая военные операции советских войск.

Анатолий Васильевич КРЕСТЬЯНИНОВ

 

Сын фронтовика Крестьянинова Александр Анатольевич, вспоминая отца, отметил: «Штаб фронта находился в одном из хуторов в Прибалтике… Напротив этого хутора в нескольких километрах в селе закрепились фашисты. Перед наступлением наших войск зам. начальника штаба с группой офицеров, в числе которых был и адъютант, капитан Крестьянинов, выехали к наблюдательному пункту, расположенному на чердаке дома. Едва вскинув бинокли перед смотровым окном, все офицеры и генералы взлетели на воздух от прицельного фашистского снаряда. Погибла вся штабная группа, отец остался в живых с тяжелым ранением в голову и контузией».

За боевые действия капитан Крестьянинов награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «Жукова» и др.

В феврале 1945г., после излечения в госпитале инвалид войны, Крестьянинов был демобилизован. Превозмогая боли, окончил Новосибирскую юридическую школу и поступил прокурором отдела в прокуратуру Новосибирской области, затем служил в прокуратуре п/я 53 помощником прокурора. В 1953г. окончил ВЮЗИ, а в мае 1958г. он был назначен зам. прокурора Челябинска-40.

Справка: после восьми лет службы в этой спецпрокуратуре, Крестьянинов в 1961г., будучи старшим советником юстиции (полковник), Заслуженным юристом РСФСР, получает новое назначение - прокурором п/я 150 (г. Снежинск), а затем прокурором в/ч 9320 (г. Лесной), но через 12 лет судьба вернула его в полюбившийся им Снежинск. ). 04 марта 2006г. Почетный работник прокуратуры Александр Анатольевич Крестьянинов скончался. С воинскими почестями он похоронен в Снежинске.

Не менее живой интерес вызывают и другие участники правовой реализации Атомного проекта СССР, фронтовики первой спецпрокуратуры (ЗАТО г. Озерск). В частности, Валентин Дмитриевич Кожевников 1926г.р., инвалид войны (потерял глаз). Он награжден орденом Отечественной войны 1- степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и др. Служил старшим следователем, затем помощником прокурора Челябинск-40, затем зам. прокурора в Снежинске, Карабаше, в Шилке Читинской области, в прокуратуре Куйбышевской области.

Валентин Дмитриевич КОЖЕВНИКОВ

Молчаливая гордость Державы

Заслуживают особого уважения и другие фронтовики прокуратуры Челябинск-40: помощник прокурора Виктор Михайлович Немцев, будущий прокурор «Желтых Вод» (Украина). Михаил Александрович Щегольков, служивший в прокуратуре Челябинск-40 со дня её основания до 1964г., а затем заместителем спецпрокурора (Москва). Александр Сергеевич Петрухнов, также прошедший все ступени начальной прокурорской службы с 1947 по 1956гг. в прокуратуре Челябинска-40, а затем Снежинска, Трехгорного. Закончил он свою прокурорскую деятельность в г. Лермонтово Ставропольского края.

Время и секретность нещадно замуровывают имена фронтовиков - прокуроров Атомного проекта страны. В настоящий момент выявлены имена лишь двадцати отважных бойцов, фронтовые дороги которых привели в сверхсекретную «цитадель», легендарную «Сороковку».

Теперь мы знаем, что эта зона, охранялась ведомством Лаврентия Берия с таким жестким режимом, что даже пришлось ему в июле 1949г. отвергнуть намерения маршала Георгия Жукова, Командующего Уральским военным округом, провести учения в районе «Маяка», в радиационных условиях. Лишь вмешательство Министра обороны СССР Булганина помогло отказаться Жукову от своих планов. Ветераны Озерска хорошо помнят и случай отказа маршалу Ворошилову посетить «Маяк», прибывшему нежданно-негаданно на Каслинское КПП. Пришлось прославленному кавалеристу показать спину чекистам и вернуться в Москву ни с чем…

Икар МАЯКА над Озерском

 

А двадцать бойцов-прокуроров, опекавших «Маяк», обеспечивших его развитие и безопасность, права и покой озерчан, сомкнув свои ряды, застыли в вечном строю на Мемориальной доске, открытой 20 октября 2017г., год семидесятилетия спецпрокуратуры ЗАТО г. Озерск…

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Владимир Бурматов помог спасти краснокнижную птицу

Владимир Бурматов помог спасти краснокнижную птицу 11:25

Редкого лебедя с подбитым крылом в течение полутора часов ловили на озере Увильды спасатели. Птицу помог спасти депутат Госдумы Владимир Бурматов. >>
Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок. Продолжение

Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок. Продолжение 10:20

О них не говорили и не писали. Они мужественно сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. А после нее, будучи засекреченные, самоотверженно отстаивали законность и правопорядок, обеспечивали правовые условия становления и возрастания ядерной мощи нашей Отчизны. >>
Суд поддержал спортсменов. Спортпит в Челябинске уничтожен незаконно

Суд поддержал спортсменов. Спортпит в Челябинске уничтожен незаконно 10:01

Больше года длилась непримиримая тяжба между представителями Челябинской таможни и челябинским предпринимателем Д, из-за крупной партии иностранного спортивного питания «угодившего под санкции» и раздавленного бульдозером. Казалось бы, силы явно неравные. Да и понятно всем, что борьба с так называемой «санкционкой» в стране - дело государственной важности. Но сначала Арбитражный суд Челябинской области, а затем и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд решительно осудили действия таможенников. >>
Звезды фламенко выступили на одной сцене с уральскими танцорами

Звезды фламенко выступили на одной сцене с уральскими танцорами 12.11 14:25

В Челябинске 10 ноября прошел грандиозный концерт исполнителей фламенко. На одну сцену вышли лучшие исполнители Урала и Сибири, а также приглашенные звезды – Наталья Меириньо из Мадрида и Марианна Маиеру из Генуи. >>
Александр Новиков приезжает в Челябинск

Александр Новиков приезжает в Челябинск 12.11 13:37

2 декабря в 19.00 в ДК железнодорожников Александр Новиков представит вниманию челябинских слушателей специальную праздничную программу, составленную из самых популярных песен. >>
Как группа ученых нашла инвестора и сделала бизнес

Как группа ученых нашла инвестора и сделала бизнес 12.11 13:34

Компания «Эмис» стала 8-м финалистом бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018». В студии «Челябинского эха» гостем был директор компании «Эмис» Константин Александровский. >>

//Новости МирТесен



В Южноуральске заработала розетка для электромобилей

В Южноуральске заработала розетка для электромобилей 12.11 11:40

Электрозарядную станцию (ЭЗС) построили эксперты Троицких электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго». Розетка для электромобилей теперь работает в Южноуральске по ул. Победы (дорога А-310). Зарядить машину можно примерно за три часа. >>
Санкт-Петербургский тренер присмотрел пару челябинских ребят

Санкт-Петербургский тренер присмотрел пару челябинских ребят 09.11 16:54

Благодаря сюрпризу, которую уже второй год подряд организовала Русская медная компания, победители фестиваля дворового футбола Метрошка 2018 отправились в Питер. Там их присмотрели тренеры, в чью школу конкурс достигает 80 человек на место. >>
Анатолий Литовченко: в России может начаться проект «Земский учитель»

Анатолий Литовченко: в России может начаться проект «Земский учитель» 09.11 16:45

С 2010 года по инициативе главы государства велась масштабная работа по возвращению преподавателей в села и деревни. Им предоставлялись полмиллиона рублей, которые можно было потратить на свое рабочее место, жилье или образование. Такой принцип намерены вернуть в рамках проекта «Земский учитель». >>

//Новости СМИ2

Участники форума «Полемика» вышли предложили создать ЦИК молодежи

Участники форума «Полемика» вышли предложили создать ЦИК молодежи 09.11 16:06

Участники форума «Полемика» вышли предложили создать Центральную молодежную избирательную комиссию >>
Челябинская рапсодия, или Рок над органным залом

Челябинская рапсодия, или Рок над органным залом 09.11 16:04

«Стрит радио» своей новой рубрикой «Легенды рока» решило напомнить челябинцам, как закалялась «Still loving you», когда еще не все было разрешено, а дым над водой не мог быть без огня в небе. >>
Осторожно! Грабители представляются контролёрами энергосбыта

Осторожно! Грабители представляются контролёрами энергосбыта 09.11 15:47

Энергетики «МРСК Урала» предостерегают жителей Челябинской Южного Урала: под видом контролеров показаний счетчиков могут действовать грабители. Такие случаи уже есть в Кыштыме. >>

//Новости Redtram

Районы Челябинска голосуют за «реальные дела»

Районы Челябинска голосуют за «реальные дела» 09.11 10:27

Жители Центрального района Челябинска выберут объекты для реализации в рамках проекта губернатора Бориса Дубровского «Реальные дела» >>
Министр экологии России посетит свалку в Челябинске

Министр экологии России посетит свалку в Челябинске 08.11 14:10

Кроме того, он вместе с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым и руководителями Росприроднадзора познакомятся с датчиками, которые считывают информацию по выбросам. >>
Элла Памфилова высоко оценила челябинский форум «Полемика»

Элла Памфилова высоко оценила челябинский форум «Полемика» 08.11 13:17

В столице Южного Урала состоялось открытие общероссийского форума электорально активной молодежи «Полемика». Челябинская область приняла 120 молодых активистов, среди которых 24 представителя других субъектов РФ. >>

//Новости ADWILE

Читаю словари как романы

Читаю словари как романы 08.11 11:12

В издательстве «Цицеро» вышла книга стихов Николая Годины «Здесь и сейчас». Живой классик не перестаёт удивлять: ведёт ежеквартальный литературный семинар в помещении челябинского отделения Союза писателей России, является вдохновителем и редактором журнала «Графоман», регулярно пишет стихи и издаёт книги. И это – на девятом десятке лет. >>
Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок. Продолжение

Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок. Продолжение 08.11 11:03

О них не говорили и не писали. Они мужественно сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. А после нее, будучи засекреченные, самоотверженно отстаивали законность и правопорядок, обеспечивали правовые условия становления и возрастания ядерной мощи нашей Отчизны. >>
Челябинцы смогут спеть дуэтом с Армстронгом

Челябинцы смогут спеть дуэтом с Армстронгом 07.11 18:13

Джазмен Чарли Армстронг впервые выступит в Челябинске с сольным концертом на Благотворительном салоне Юлии Жаботинской. Культурное светское событие состоится 15 ноября в Изумрудном зале Конгресс-отеля "Малахит". Южноамериканский исполнитель джаза, блюза и фанка исполнит мировые хиты, а также выступит с выпускниками и подопечными фонда "Андрюша". >>
РМК устроила технотур для школьников Челябинска

РМК устроила технотур для школьников Челябинска 07.11 12:33

Ребята из 82 лицея Челябинска вместе с педагогами побывали на предприятиях группы РМК в Карабаше и Кыштыме, удивились их чистоте, экологичности и производительности и даже потеряли дар речи при взгляде на расплавленный металл. >>
В Челябинске рекультивируют свалку - страна дала 3 миллиарда рублей

В Челябинске рекультивируют свалку - страна дала 3 миллиарда рублей 07.11 11:06

Таких денег не было ни в бюджете города, ни области, поэтому глава региона Борис Дубровский попросил депутата Госдумы и по совместительству председателя профильного комитета по экологии Владимира Бурматова помочь в решение этого серьезного вопроса. Деньги страна нашла. >>
Опыт Челябинска в реформе МСУ перенесут на всю Россию

Опыт Челябинска в реформе МСУ перенесут на всю Россию 06.11 13:24

В 2014 году в Челябинске (а еще и в Самаре и Махачкале) началась реформа местного самоуправления. Столицу Южного Урала поделили по районам на семь самостоятельных муниципалитетов со своим руководством, бюджетом и полномочиями. Теперь этот успешный опыт распространят по всей стране. >>

//Новости партнеров

Дорогу в Чурилово переделает подрядчик за свой счет

Дорогу в Чурилово переделает подрядчик за свой счет 06.11 13:02

Жители поселка Чурилово сняли на видео работу подрядной организации, которая укладывала асфальт по улице Трашутина, несмотря на проливной дождь. В "Южуралмосте" уже признали ошибку работников и пообещали, что дорога будет переделана. В свою очередь депутат госдумы Владимир Бурматов потребовал, чтобы он не ждали истечения 4-летней гарантии, а сделали нормальную дорогу уже при наступлении хорошей погоды. >>
"Сделано в Челябинске": Как любовь к рыбалке превратилась в бизнес

"Сделано в Челябинске": Как любовь к рыбалке превратилась в бизнес 06.11 12:27

В среду, 31 октября, в эфир «Челябинского эха» вышла седьмая программа «Сделано в Челябинске». Гостем стал финалист одноименной бизнес-премии, ди⁠ректор производственной фирмы «Мастер» Денис Степанов. Анализировать его бизнес помогал эксперт проекта — вице-председатель Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член правления общественного отраслевого объединения работодателей «СоюзМаш России» Дмитрий Клеутин. >>
На Михеевском ГОКе смогут извлекать больше меди

На Михеевском ГОКе смогут извлекать больше меди 06.11 11:18

Теперь на Михеевском ГОКе будут извлекать до 90 и более процентов меди в концентрат. Это стало возможным благодаря внедрению дополнительного третьего цикла измельчения руды. >>
РМК снизила нагрузку на природу

РМК снизила нагрузку на природу 02.11 15:01

За минувшие пять лет комплекс мер по охране окружающей среды позволил Русской медной компании снизить нагрузку на водные ресурсы на 42 процента, а на окружающий воздух – на 33 процента. >>
Живая легенда советского цирка: в Челябинск приехала Долорес Запашная

Живая легенда советского цирка: в Челябинск приехала Долорес Запашная 01.11 14:37

Челябинский цирк спешит удивить своих зрителей новой программой. В этот раз на арене выступят целые династии дрессировщиков, эквилибристов, акробатов. Не просто выступят, поразят воображение даже искушенного зрителя. Уникальные номера, созданные артистами, не может повторить никто! >>
Жители 1200 городов и сел Южного Урала получат квитанции «МРСК Урала» за октябрь

Жители 1200 городов и сел Южного Урала получат квитанции «МРСК Урала» за октябрь 01.11 12:37

Квитанции за электричество получат жители 1200 населенных пунктов региона уже в ближайшие дни. Энергетики напомнили о том, как важно передавать показания и оплачивать счета вовремя. >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры