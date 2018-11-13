Во вторник, 13 ноября, стало известно, что в Москве закрывается визовый центр Испании. Согласно последней информации, учреждение перестает работать в связи с непредвиденными обстоятельствами.

Соответствующие данные были опубликованы ранее сегодня на официальном сайте визового центра. Отмечается, что учреждения в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани будут продолжать работать в обычном режиме.

К настоящему моменту информации о точных причинах закрытия визового центра Испании на территории Москвы не поступало. Гражданам и туристическим агентствам рекомендуется обращаться в колл-центр для получения дополнительных данных о дальнейших действиях.