Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что будет делать ее муж Иван Соловьев после увольнения с должности руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России.

Она отметила, что с недавнего времени работает вместе с супругом, подчеркнув, что Соловьев обладает немалым опытом в части как правоохранительной, так и правозащитной деятельности.

"Когда его недавно не совсем красиво попросили уйти с государственной службы, то посоветовали идти и помогать своей жене. Вот он и помогает", - сказала депутат в интервью РИА Новости.

По словам Натальи Поклонской, у них с супругом образовался "очень эффективный тандем". Политик убеждена, что их семейной паре еще многого предстоит добиться совместно.