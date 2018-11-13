Поклонская рассказала, чем займется ее супруг после "некрасивого" увольнения
13 ноября 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что будет делать ее муж Иван Соловьев после увольнения с должности руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России.
Она отметила, что с недавнего времени работает вместе с супругом, подчеркнув, что Соловьев обладает немалым опытом в части как правоохранительной, так и правозащитной деятельности.
"Когда его недавно не совсем красиво попросили уйти с государственной службы, то посоветовали идти и помогать своей жене. Вот он и помогает", - сказала депутат в интервью РИА Новости.
По словам Натальи Поклонской, у них с супругом образовался "очень эффективный тандем". Политик убеждена, что их семейной паре еще многого предстоит добиться совместно.
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