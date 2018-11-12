В Чечне пятилетний мальчик побил рекорд, выполнив 4105 отжиманий от пола без перерыва. Юного рекордсмена зовут Рахим Куриев. Мальчик отжимался два часа и 26 минут. Министр Чеченской Республики по физической культуре Муса Ханариков рассказал, что Рахим посвятил свой рекорд главе республики Рамзану Кадырову.

Ребенок намерен через некоторое время повторить попытку и побить собственный рекорд. "Комсомольская правда" пишет, что мальчика дома тренирует отец. Ребенок занимается спортом уже несколько лет. Мальчик умеет садиться на шпагат и держать планку, стоя на одних руках. У Рахима Куриева уже заметен мышечный корсет.