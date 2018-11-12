Водители легковых автомобилей теперь обязаны использовать зимнюю резину
12 ноября 2018, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]
Водители легковых и легких коммерческих автомобилей в России будут обязаны ездить на зимней резине в декабре, январе и феврале. Вышеуказанные шины должны устанавливаться на всех колесах машин.
В изменениях техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" говорится, что теперь грузовики и автобусы смогут ездить круглый год на летней резине.
Отметим, что в настоящий момент в Кодексе об административных правонарушениях не указан штраф за использование резины не по сезону. В ПДД также нет запрета на применение зимой летних шин, то есть замена колес в соответствии с временем года является лишь рекомендацией.
Эксперты, однако, советуют менять резину еще раньше – в октябре или ноябре, когда начинаются первые морозы.
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