Водители легковых автомобилей теперь обязаны использовать зимнюю резину

Водители легковых и легких коммерческих автомобилей в России будут обязаны ездить на зимней резине в декабре, январе и феврале. Вышеуказанные шины должны устанавливаться на всех колесах машин.

В изменениях техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" говорится, что теперь грузовики и автобусы смогут ездить круглый год на летней резине.

Отметим, что в настоящий момент в Кодексе об административных правонарушениях не указан штраф за использование резины не по сезону. В ПДД также нет запрета на применение зимой летних шин, то есть замена колес в соответствии с временем года является лишь рекомендацией.

Эксперты, однако, советуют менять резину еще раньше – в октябре или ноябре, когда начинаются первые морозы.