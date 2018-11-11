Рогозин напомнил разработчикам систем спасения космонавтов про Сталина

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин напомнил разработчикам систем спасения космонавтов историю про Сталина. Рогозин предложил включить в экипаж нового корабля "Федерация" разработчиков новой системы аварийного спасения космонавтов.

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РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что на заседании в РКК "Энергия" в субботу, 10 ноября, обсуждалась новая система аварийного спасения (САС).

Один из конструкторов предлагал установить на корабле "Федерация" новую систему аварийного спасения и сократить количество ее испытаний на новом корабле. В ответ Рогозин поделился историей: "Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины и ее изрешетили из автомата". Как отметил Рогозин, конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая.

"Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС" — цитирует Рогозина РИА Новости.

"На совещании в РКК Энергия поддержана идея создания консорциума разработчиков космической робототехники для оказания поддержки экипажам орбитальных станций и перспективного пилотируемого корабля (ППТК). Также рассмотрен ход создания к 2022 г. ракеты среднего класса Союз-5 и ППТК", - написал Рогозин в Тwitter.