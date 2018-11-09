Синоптики рассказали о погоде в Москве на конец недели

В пятницу, 9 ноября, в российской столице будет переменная облачность с небольшими кратковременными осадками и слабым ветром. Местами возможен снег, прогнозируют специалисты метеослужбы.

Сегодня днем в Москве будет до +5 градусов, переменная облачность, небольшие кратковременные осадки, слабый восточный ветер. В ночь на субботу температура понизится до -1 градуса, облачность сохранится. 10 ноября температура в столице будет держаться около 1-2 градуса выше нуля. Облака могут принести осадки в виде снега. Восточный ветер усилится до 4 метров в секунду.

В ночь на воскресенье температура продолжит плавное снижение, столбики термометров будут показывать от 0 до -5 градусов. Днем 11 ноября ожидается 1-2 градуса выше нуля, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, сообщает «КП» со ссылкой на информацию Гидрометцентра.