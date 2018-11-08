Депутат Франции Клод Госген: Когда Франция свободна - она с русскими

В канун официального визита Президента России Владимира Путина во Францию 11 ноября по случаю столетия окончания первой мировой войны корреспондент АН побеседовала с депутатами Национального Собрания Франции о том, чего политики Франции ждут от этого визита



Каролин Жанвье (фракция Республика на марше, Президент межпарламентской группы дружбы между Россией Францией )

С момента начала своего руководства страной Президент Макрон придерживается установленного регулярного диалога с Владимиром Путиным. Он его принял в Версале, вместе они построили « Трианонский диалог". Они регулярно обмениваются в формате реального диалога. Визит 11 ноября - это один из дополнительных этапов демонстративного волеизъявления Президента Макрона продолжить открытый и искренний диалог с Россией. По этой же причине мы в своем качестве парламентариев ведем активный диалог со своими коллегами, особенно депутатами Государственной думы. Я уже несколько раз была в России. Мы планируем возобновить межпарламентскую Комиссию, которая была перенесена с июля по причинам реализации конституционной реформы во Франции, и я бы хотела чтобы ее заседание состоялось этой осенью, самое позднее в начале 2019 года.

Оливье Дассо (фракция Республиканцы)

Действиям русских в первой мировой принадлежит важная роль и это очень хорошо, что президент России приезжает. Это символично, потому что русские нас привели к победе. Этот визит важен и нужен также в связи с тем, что необходимо вычеркнуть все недопонимания, которые остались со времени Франсуа Олланда. Нужно чтобы отношения стали гораздо позитивнее и конструктивнее. Это важно как для Франции, так и для всей Европы сегодня, когда мы находимся перед угрозой мирового терроризма.



Николя Дюпон-Эньян (независимые)

- Я с момента возникновения санкций говорю о необходимости их снятия с России. Визит Владимира Путина в Париж напоминает о необходимости вернуться к этой теме. Президент России проявляет огромное терпение в этом вопросе. Необходимо как можно быстрее отказаться от санкций, которые уже принесли значительный ущерб Франции и могут принести еще больше, если от них сейчас не отказаться.

Клод Госген (фракция Республиканцы, экс-мэр 16 района Парижа)

Я очень рад, что Президент Владимир Путин приезжает. Нужно чтобы французы поняли, в какой степени Россия помогла нам освободиться. Я несколько раз был в России, чтобы отдать должное. Ваши русские солдаты умирали миллионами, чтобы спасти нашу страну. И я хочу, чтобы французы, которым, кстати, очень нравятся русские, могли отдать им долг памяти, который они заслужили. Я думаю, что присутствие Путина, который стал незаменимой фигурой в мировой политике, вернув России положение, которого у нее уже не было, и помог нам в установлении мира на ближнем Востоке. Этот факт мне представляется очень позитивным. Я хотел бы, чтобы отношения между Россией и Францией улучшились, чтобы Франция оставила опеку Германии, так как Германия в реальности враждебно реагирует на чрезмерное сближение между Россией и Францией. Это было в начале прошлого века и это сохраняется в начале этого. Нужно чтобы Франция освободилась от этого немецкого давления и вернула свою свободу, так как именно Германия нам создает ограничения, особенно в связи с Украиной. Это вопрос, который нанес удар по нашим международным отношениям с Россией и создал сложности на Ближнем Востоке. Я хотел бы, чтобы Франция была свободной. А когда она свободна - она с русскими.





