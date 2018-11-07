В ЦБ рассказали, на сколько подорожает полис ОСАГО

О том, что стоимость ОСАГО изменится, сообщил заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин. По словам замглавы ЦБ, увеличение стоимости полиса ОСАГО, которое может произойти после планируемого расширения тарифного коридора, не превысит 1,5%. Дорожные камеры пока не будут проверять ОСАГО

Чистюхин предоставил информацию на совместном заседании комитетов Госдумы по финрынку и транспорту. Он отметил, что с начала дискуссии о реформе проведено три актуарных оценки, передает ТАСС.

"Последняя показала, что средняя стоимость тарифа практически не должна вырасти. Отклонение будет равняться не более 1,5%. То есть рост стоимости, если он и будет, не должен превысить, по актуарным расчетам, 1,5%", – пояснил банкир.

Чистюхин подчеркнул, что полис ОСАГО для некоторых водителей подешевеет, а для других – подорожает.