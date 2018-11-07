Ученые рассказали, как образуются митохондрии

Ученые во время лабораторных исследований впервые смогли превратить свободноживущую бактерию во внутриклеточного симбионта, повторив эволюционную историю появления митохондрий.

С помощью этого опыта ученые смогли выяснить точный механизм появления митохондрий, пишет Ридус.

"Превращение свободноживущих микробов во внутриклеточных симбионтов оказалось куда проще, чем мы ожидали. Во время эксперимента мы «отключили» собственные митохондрии дрожжей, а также гены кишечной палочки, позволяющие бактерии синтезировать необходимый им витамин В1. Это позволило организмам обменяться нужными веществами друг с другом", - рассказали ученые.