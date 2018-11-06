СМИ: в Монако задержали миллиардера Рыболовлева

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, владелец футбольного клуба «Монако», задержан по запросу монакского суда, пишет газета Le Monde. Его обвиняют в причастности к коррупционному скандалу.

Бизнесмена задержали за несколько часов до матча Лиги чемпионов между командами "Монако" и "Брюгге" на стадионе Луи II в Монако.

Сообщается, что власти княжества провели в его доме обыск. В настоящий момент миллиардер находится под стражей, передает РИА Новости.