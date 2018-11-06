Эскорт-услуги в России опасны не только для здоровья, но и для свободы

Сын известного бизнесмена Руслан Шамсуаров, «прославившийся» пару лет назад гонками в Москве на автомобиле «Мерседес», оказался в центре нового скандала – его обвинили в попытке изнасилования. Однако, в данной истории не всё так однозначно – Вероника Максимова, подавшая заявление в полицию, принадлежит к девушкам с «пониженной социальной ответственностью», о чём сообщил и сам Руслан, и что становится очевидным при изучении её социальных сетей.









Молодой человек также утверждает, что девушка жаловалась на материальное положение и звонила своей матери и начала говорить, что её насильно удерживают, после чего он выхватил трубку и сказал, что она может идти, куда хочет.

По информации источника в правоохранительных органах уже установлено, что близость у молодых людей была по обоюдному согласию. И, наверное, никаких претензий со стороны девушки последствии не было бы, если б ей на телефон не пришел заказ от очередного клиента, а парень это увидел. В паре разразился скандал и молодой человек заявил, что между ними все кончено.









Кроме того, СМИ уже узнали новые подробности в деле об известной московской эскортницы Вероники Максимовой. Девушка уже ранее была замечена в шантаже обеспеченных мужчин. На условиях анонимности один из руководителей эскортагенств Ростова-на-Дону, откуда родом жрица любви, сообщил, что Вероника работала под псевдонимом ЖеМи, что расшифровывалась «жена миллионера».









"Наше агентство неоднократно получало жалобы от мужчин, которых она пыталась развести на деньги. Именно поэтому нам пришлось с ней расстаться. Сами понимаете, наш город небольшой, Слава расходится быстро. Поэтому Вероника была вынуждена уехать в Москву в поисках счастья", - сообщил собеседник.









Попытки девушек из эскорт-услуг получить дополнительное финансирование с помощью заявления в полицию нередки – вспоминается курьёзная история, случившаяся в Москве летом, когда 18-летняя девушка из эскорт-услуг обвинила бизнесмена в изнасиловании после того, как он провёл с ней ночь и оказался не удовлетворён качеством оказанных услуг и отказался платить полную сумму, после чего проститутка подала на заказчика заявление об изнасиловании.