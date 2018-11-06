Максакова отказалась от иска к новому супругу по поводу квартиры

Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, отказалась от иска к новому мужу об отмене сделки по продаже квартиры на Краснопресненской набережной в столице.

В связи с этим суд решил завершить судопроизводство.

Месяц назад Мария Максакова подала иск о признании незаконной сделки купли-продажи элитарной квартиры. Эту недвижимость она подарила своему супругу Далхату Халаеву. Вскоре Далхат квартиру продал некоему Мурату Мержоеву, но денег, как он утверждает, не получил.

Ранее Мария Максакова в интервью упомянула, кто на самом деле, как она считает, убил ее супруга Дениса Вороненкова. Оперная дива считает, что к трагедии причастен некий Денис Панаитов.