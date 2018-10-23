Мария Максакова рассказала, кого подозревает в убийстве мужа
23 октября 2018, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Мария Максакова в интервью упомянула, кто на самом деле, как она считает, убил ее супруга Дениса Вороненкова. Оперная дива считает, что к трагедии причастен некий Денис Панаитов.
Ранее Мария была уверена, что ее супруга убили по заказу бывшего мужа, Владимир Тюрина. Теперь она сомневается в правдивости версии следствия.
У Панаитова есть прямой мотив и умысел, из-за этого он может быть причастен к убийству ее мужа, сообщает StarHit.ru.
Она настаивает, чтобы Денис Панаитов был допрошен по делу об убийстве Дениса Вороненкова. Сейчас Максакова воюет с ним за квартиру в Киеве, которую он хочет у нее отобрать.
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