Шнуров посвятил стихотворение чиновнице «никто не просил рожать»

Музыкант, известный своими оригинальными хитами, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил стихотворение, посвященное уральской чиновнице - руководителю департамента по делам молодежи Свердловской области Ольге Глацких.

Каков доход свердловской чиновницы, которая "ничего не должна молодежи"

Высказывание олимпийской чемпионки, назначенной министром по делам молодежи, Ольги Глацких получило широкий общественный резонанс. Во время рабочей встречи в Кировграде Глацких объяснила молодежи, что государство им в принципе вообще ничего не должно.

Шнуров прокомментировал мнение чиновницы в Instagram, - сообщает ura.ru. Музыкант поблагодарил Глацких "за прямоту", а ее саму назвал "вещей Ольгой". "Нам государство не должно и точка. Мы биомасса, человеческая слизь", — констатирует Шнуров.

В заключении музыкант подвел итог, что с точки зрения государства "мы ни к чему вообще-то родились", и стране было бы гораздо лучше вообще без россиян. По мнению Сергея Шнурова, девушка сказала "все, как есть".

"Почему-то у молодежи складывается такое понимание, что государство вам все должно. Нет, государство вам вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители".