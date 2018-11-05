"Государство вам в принципе ничего не должно", заявила уральская чиновница

Отвечать за детей должны родители, а государство им в принципе ничего не должно, поскольку не просило рожать, заявила глава департамента молодежной политики Свердловской области Галина Глацких. Видео: саратовский депутат "сел на диету" после скандала с министром

Уже в который раз очередное неуместное высказывание представителя «чиновничьей аристократии» приводит к скандалу. Не успела прогреметь на всю страну министр труда Саратовской области Наталья Соколова со своими «макарошками», после скандального заявления которой в сети начался флешмоб «Министерская диета: проживи месяц на 3500», как на смену ей поспешила уральская чиновница.

Во время рабочей встречи в Кировграде глава департамента молодежной политики Свердловской области Галина Глацких посетовала на то, что граждане все еще чего-то ожидают от своего государства, и посоветовала молодежи «менять эти установки в голове», объяснив, что государство им в принципе вообще ничего не должно.

«Почему-то у молодежи складывается такое понимание, что государство вам все должно. Нет, государство вам вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Государство их не просило вас рожать», - высказалась чиновница.