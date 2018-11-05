Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, оказавшаяся в центре скандала после заявления о том, что государство ничего не должно молодежи, за 2017 год заработала более 1,5 млн рублей.

Это следует из декларации, которая была размещена на сайте регионального правительства. В 2016 году, когда Глацких была назначена главой департамента, ее годовой доход составил 4,25 млн рублей, передает РИА Новости.

Чиновница имеет два земельных участка площадью 900 и 533 квадратных метра, у нее есть три квартиры, одна из которых площадью 116 квадратных метров, и гараж. Ольга Глацких ездит на Mercedes-Benz ML 350 и Ладе 212140.

Ранее глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что ее высказывание о том, что "государство ничего не должно" детям, вырвано из контекста беседы.