Свердловская чиновница прокомментировала свои слова о помощи государства детям‍

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что ее высказывание о том, что "государство ничего не должно" детям, вырвано из контекста беседы. В Совфеде прокомментировали слова свердловской чиновницы

"Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы", - цитирует чиновницу телевизионный канал 360.

По ее словам, в разговоре речь шла о том, что залогом хорошего развития молодежи являются родители. Государство же играет в этом вопросе лишь вспомогательную роль.