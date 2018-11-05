Свердловская чиновница прокомментировала свои слова о помощи государства детям
5 ноября 2018, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]
Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что ее высказывание о том, что "государство ничего не должно" детям, вырвано из контекста беседы.
"Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы", - цитирует чиновницу телевизионный канал 360.
По ее словам, в разговоре речь шла о том, что залогом хорошего развития молодежи являются родители. Государство же играет в этом вопросе лишь вспомогательную роль.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес