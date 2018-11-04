В Севастополе при копке котлована строители наткнулись на неразорвавшийся фугас

Над осколочно-фугасным снарядом едва не построили торгово-развлекательный центр, который могли соорудить «на пороховой бочке», пишут «Аргументы недели-Крым».

В Севастополе при копке котлована под подземный паркинг строители наткнулись на фугас, тихо-мирно пролежавший в земле со времен войны 1941-45 годов.

Эксперты определили, что не взорвался снаряд по неизвестной причине и потому представлял серьезную опасность, так как осколки его, после взрыва разлетелись бы на триста метров вокруг.