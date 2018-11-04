Астрономы узнали новую информацию о формировании Млечного пути

Ученые из Гронингенского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что гигантское гало Млечного пути появилось в итоге столкновения с другими небольшими галактиками более 10 миллиардов лет назад.

"Состав гало Млечного пути отличается от звездного диска, поэтому, вероятно, эта часть галактики просто присоединилась к ней уже после зарождения. Кроме того, это подтверждает содержание в звездах из основной галактики стабильных элементов, образованных в результате альфа-процесса, и железа — они производятся только после взрыва сверхновых, тогда как в составе звезд из гало содержится крайне низкое количество этих элементов", - рассказали ученые. Об этом сообщает Ридус.

Млечный путь — это галактика, в которой находится Земля, Солнечная система и все остальные звезды.