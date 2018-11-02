РМК снизила нагрузку на природу

За минувшие пять лет комплекс мер по охране окружающей среды позволил Русской медной компании снизить нагрузку на водные ресурсы на 42 процента, а на окружающий воздух – на 33 процента.

В полпредстве УрФО 1 ноября состоялась встреча специалистов профильных министерств и ведомств федерального уровня с промышленниками и главами регионов. Отчеты принимал глава Полпредства Николай Цуканов. От Русской медной компании на встречу прибыли председатель совета директоров Игорь Алтушкин и вице-президент по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.

Наталия Гончар рассказала о том, что только за текущий год на охрану природы было направлено полтора миллиарда рублей, что на четверть больше 2017 года. Новой задачей компании стала рекультивация хвостохранилища в Карабаше, которое стихийно накапливалось с 30 по 80 годы прошлого века. Госэкспертиза по экологии принесла положительное заключение, и работа закипела.

Николай Цуканов в качестве итога совещания обозначил, что все предложения войдут в протокол встречи. Кроме того, он отметил, что для решения проблем экологии в УрФО требуется подойти комплексно.