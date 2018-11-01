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Синоптики дали прогноз погоды на праздничные выходные
1 ноября 2018, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики дали прогноз погоды на праздничные выходные в Москве и Московской области. Жарко не будет, морозы не ударят. Россияне отдыхают с 3 по 5 ноября включительно.
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова информирует, что жителей и гостей Москвы в конце недели ждёт тёплая и туманная погода, и она сохранится такой же в праздничные дни, - сообщает ТАСС. По прогнозу синоптиков, 2 ноября в Москве будет туманно и влажно, ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит плюс 7 - плюс 9 градусов. В последующие дни температурный фон не изменится. Мокрый снег возможен, но землю он пока не покроет.
Надо отметить, что температура воздуха по ночам будет ниже. В днём будет прохладнее, до плюс 7. И ночью до минус 1.
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