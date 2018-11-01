Вкладчики сделали новые разоблачения Банка России

Вчера Союз вкладчиков обнародовал новую порцию документов, доказывающих, что банк «Югра» был ликвидирован ЦБ с нарушениями. На этот раз в интернет были выложены пять приказов и одно распоряжение временной администрации, при помощи которых капитал банка был снижен более чем на 30 млрд. рублей.



Первым о публикации активистов сообщил телеграм-канал «Банкста». Как отметили его авторы, «на сей раз разоблачению был преданы фокусы с уничтожением капитала банка через переоценку акций, досоздание резервов и, на «бис», удешевление недвижимости». В свою очередь, новостной портал news-24.ru конкретизировал, что обнародованные документы касаются, в том числе, «переоценки акций, находившихся в собственности банка, резервов по форвардным контрактам, стоимости 29 объектов недвижимости и формирования резервов на потери по кредитам 18 юрлиц».

Речь идёт о следующих документах: приказах от 10 июля прошлого года «Об отражении в бухгалтерском учете стоимости долевых ценных бумаг», «Об отражении в бухгалтерском учете резервов по ПФИ», датированном тем же числом распоряжении «Об отражении на счетах бухгалтерского учета справедливой стоимости объектов недвижимости» и трех приказах от 27 июля – «Об отражении в бухгалтерском учете ПАО банк «Югра» справедливой стоимости объектов недвижимости», «Об отражении в бухгалтерском учете резервов по кредитам юридических ПАО банк «Югра», «О корректировке в бухгалтерском учете доходов по форвардным договорам ПАО банк «Югра». Причем, и это не осталось без внимания журналистов, в ряде случаев произошли манипуляции со временем – отдельные документы были изданы задним числом.

Перечисленные бумаги снабжены комментариями представителей кредитной организации, в которых они разъясняют, чего именно добивалась временная администрация. В частности, с помощью первого упомянутого приказа чиновники вызвали «необоснованное» снижения капитала «Югры» на 14,3 млрд. рублей. Второй снизил его еще на 13,1 млрд., из-за распоряжения банк утратил еще 10,5 млрд., остальные приказы дополнительно стоили финансовому учреждению 8,4 млрд. рублей.

При этом в перечисленных случаях имели место быть многочисленные нарушения российского законодательства и норм самого Банка России, на что отдельно указывают комментаторы.

К примеру, в первом приказе было проигнорировано положение ЦБ, согласно которому справедливая стоимость акций устанавливается согласно международному стандарту финансовой отчетности. Соответственно, не была учтена оценка ценных бумаг, проведенная независимыми экспертами. Во втором приказе временная администрация также обошла вниманием два нормативных акта ЦБ, касающиеся «порядка формирования резервов на возможные потери», фактически установив резервы произвольным образом.

В распоряжении, касающемся объектов недвижимости, чиновники обошли стороной установленный регулятором порядок бухучета и, опять же, проигнорировали независимую оценку стоимости зданий, хотя она, по федеральному закону, была проведена корректно. Более того, временная администрация документально не подтвердила собственные расчеты цены недвижимости.

В последующих же трех приказах были последовательно нарушены: закон «О Центральном банке Российской Федерации», положения ЦБ «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» и «О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов». Также, как отмечают представители банка, издавая последний приказ, регулятор проигнорировал результаты проверки «Югры», проведенной в 2016 году.

Ранее в октябре Союз вкладчиков России опубликовал четыре официальные бумаги, «неоспоримо доказывающие нарушения Центральным Банком РФ закона и всех возможных процедур».