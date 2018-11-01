Депутат посетовал: 3,5 тысячи рублей не хватит на разнообразное питание

В Саратовской областной депутат Николай Бондаренко на себе проводит эксперимент, как выжить на 3500 рублей в месяц. На эти деньги депутат - экспериментатор покупает только еду. И уже пожаловался, что в меню нет никакого разнообразия.

В начале эксперимента Бондаренко поделился, какие продукты он купил и что ел в один из первых дней. В его меню вошли: яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, конфеты-карамельки и яблоко.

Во вторник Богданов накупил продуктов на 875 рублей. Он решил купить меньше хлеба, меньше картофеля и сладкого, но "взять немного больше курицы", лука и морковки, - сообщает РИА Новости.

Сделав выводы по прошлой неделе, он на вторую неделю купил продуктов на все выделенные деньги, а на предыдущей у Бондаренко получился перерасход.

Саратовский депутат "придерживается" "диеты Соколовой" - бывшим министром труда, занятости и миграции Натальей Соколовой, которая были уволена, заявив, что 3,7 тысячи рублей в месяц вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей" и что "макарошки стоят всегда одинаково".