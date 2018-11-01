У котиков тоже есть свои слабости
1 ноября 2018, 14:03 [«Аргументы Недели», Ольга НОВИКОВА ]
Недавно стало известно, что в Перми умер популярный кот-мем Nonono-cat. Прославившее его видео собрало 12 миллионов просмотров. Встревоженный кот издает при виде приближающейся к нему руки, желающей погладить пушистого, громкие звуки, в которых явственно слышится многочисленное английское «нет»: no-no-no-no! Жалко, беднягу… Однако его хозяева могут им гордиться – не каждая «котейка» из России попадает в топ всемирно известных интернет-мемов!
Но не стоит отчаиваться, повторить успех популярности пермского Nonono-cat - возможно. Любимые мяукающие питомцы бывают очень находчивыми и изобретательными: то делают проверку на качество всех растений в доме, то вообразят себя супергероями, летая под потолком на шёлковых шторах, то помогают хозяйке с уборкой, катаясь на пылесосе. Только и успевай, что фотографировать и интернет-мемы делать! В нашей подборке будут представлены самые лучшие картинки тех, кто уже успел заснять.
У котиков тоже есть свои слабости:
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес