//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

У котиков тоже есть свои слабости

1 ноября 2018, 14:03 [«Аргументы Недели», Ольга НОВИКОВА ]

У котиков тоже есть свои слабости

Недавно стало известно, что в Перми умер популярный кот-мем Nonono-cat. Прославившее его видео собрало 12 миллионов просмотров. Встревоженный кот издает при виде приближающейся к нему руки, желающей погладить пушистого, громкие звуки, в которых явственно слышится многочисленное английское «нет»: no-no-no-no! Жалко, беднягу… Однако его хозяева могут им гордиться – не каждая «котейка» из России попадает в топ всемирно известных интернет-мемов!

Но не стоит отчаиваться, повторить успех популярности пермского Nonono-cat - возможно. Любимые мяукающие питомцы бывают очень находчивыми и изобретательными: то делают проверку на качество всех растений в доме, то вообразят себя супергероями, летая под потолком на шёлковых шторах, то помогают хозяйке с уборкой, катаясь на пылесосе. Только и успевай, что фотографировать и интернет-мемы делать! В нашей подборке будут представлены самые лучшие картинки тех, кто уже успел заснять.


У котиков тоже есть свои слабости:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Происшествия

Опубликовано видео драки с участием Даниила Страхова

Опубликовано видео драки с участием Даниила Страхова

Конфликт с участием актера театра и кино Даниила Страхова произошел поздно вечером 31 октября во дворе дома в Москве, где актер проживает с женой Марией Леоновой. Опубликованы кадры с камер видеонаблюдения.

//В мире

Аваков, Турчинов, Тимошенко включены в санкционный список России

Аваков, Турчинов, Тимошенко включены в санкционный список России

Стали известны украинские политики и чиновники, включенные в санкционный список. Постановление о санциях в отношении Украины, которые станут ответными мерами, подписал сегодня Дмитрий Медведев.

//Политика

Путин о вмешательстве в церковные вопросы: «Жизнь все расставит по местам»

Путин о вмешательстве в церковные вопросы: «Жизнь все расставит по местам»

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что попытки вмешательства извне в церковную жизнь на постсоветском пространстве опасны: они низводят страны до уровня вассалов.

//Новости СМИ2

//Экономика

Обреченные на крах из-за санкций РФ отрасли экономики Украины обозначили в ДНР

Обреченные на крах из-за санкций РФ отрасли экономики Украины обозначили в ДНР

В ДНР рассказали, какие отрасли экономики Украины больше других пострадают в результате введения новых российских санкций. По данному вопросу высказался депутат парламента республики Владислав Бердичевский.

//В мире

Киевский штаб сообщил о применении защитниками ЛНР лазерного оружия против ВСУ

Киевский штаб сообщил о применении защитниками ЛНР лазерного оружия против ВСУ

Ополченцы самопровозглашенной ЛНР применяют против Вооруженных сил Украины лазерное оружие. Такое утверждение содержится в информации, размещенной в Facebook штабом операции Киева в Донбассе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Спорт

Россия претендует на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году

Россия претендует на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году

Российский футбольный союз выразил желание выдвинуть кандидатуру Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщила пресс-служба УЕФА.

//Культура

Юлия Пересильд стала Заслуженной артисткой России

Юлия Пересильд стала Заслуженной артисткой России

Актрисе театра и кино Юлии Пересильд присвоено звание "Заслуженная артистка России". С этим почетным званием актрису, играющую с Даниилом Страховым в спектакле "Варшавская мелодия", поздравили коллеги.

//Происшествия

Актера Даниила Страхова избили из-за замечания курильщикам

Актера Даниила Страхова избили из-за замечания курильщикам

Известного актера театра и кино Даниила Страхова ударили несколько раз по голове молодые люди, которым он сделал замечание за курение под окнами его дома. Актер написал заявление в полицию.

//Общество

У котиков тоже есть свои слабости

У котиков тоже есть свои слабости

Недавно стало известно, что в Перми умер популярный кот-мем Nonono-cat. Прославившее его видео собрало 12 миллионов просмотров. Встревоженный кот издает при виде приближающейся к нему руки, желающей погладить пушистого, громкие звуки, в которых слышится английское «нет»: no-no-no-no!

//Политика

Алексей Чеснаков: Вячеслав Володин — представитель советского стиля мышления

Алексей Чеснаков: Вячеслав Володин — представитель советского стиля мышления

Неутешительные для «ЕР» итоги выборов 9 сентября продолжают оставаться одной из ключевых тем внутриполитической повестки. Эксперты рассуждают о возможной консолидации системной оппозиции и о необходимости глубоких реформ в партии власти — вплоть до создания альтернативы на базе ОНФ.

//Общество

Власти Крыма прокомметировали ракетные испытания Киева в Херсонской области

Власти Крыма прокомметировали ракетные испытания Киева в Херсонской области

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский считает, что испытания управляемых ракет Украиной в Херсонской области - это проявление агрессии. А границы России надёжно защищают Вооружённые силы.

//Новости партнеров

//Общество

Синоптики дали прогноз погоды на праздничные выходные

Синоптики дали прогноз погоды на праздничные выходные

Синоптики дали прогноз погоды на праздничные выходные в Москве и Московской области. Россияне отдыхают с 3 по 5 ноября включительно. Жителей и гостей Москвы в конце недели ждёт тёплая и туманная погода.

//В мире

Тимошенко возмутилась, почему фабрики Порошенко не попали в санкционный список

Тимошенко возмутилась, почему фабрики Порошенко не попали в санкционный список

Юлия Тимошенко, планирующая баллотироваться на пост президента Украины, возмущена тем, что кондитерские фабрики и другие подконтрольные Петру Порошенко компании не попали под российские санкции.

//Общество

Вкладчики сделали новые разоблачения Банка России

Вкладчики сделали новые разоблачения Банка России

Союз вкладчиков обнародовал новую порцию документов, доказывающих, что банк «Югра» был ликвидирован ЦБ с нарушениями. В интернет были выложены 5 приказов и распоряжение временной администрации, при помощи которых капитал банка был снижен более чем на 30 млрд. руб.

//Общество

Сообщение о «готовности инопланетян с Нибиру напасть на Россию» появилось в сети

Сообщение о «готовности инопланетян с Нибиру напасть на Россию» появилось в сети

По информации уфологов, в настоящее время корабли пришельцев проводят разведку в воздушном пространстве РФ. Целью данных действий является сбор информации о местах дислокации ядерных боеголовок.

//Общество

Солдата из 93 бригады ВСУ чуть не зарезал собственный отец

Солдата из 93 бригады ВСУ чуть не зарезал собственный отец

В 93 бригаде "Холодный Яр" разворачиваются преинтереснейшие сюжеты: солдат Решевский М.О., которого добрые командиры отпустили на выходные к родным на Полтавщину, стал фигурантом сразу двух дел и теперь лежит в медикаментозном сне. Далее по порядку.

//Общество

Депутат посетовал: 3,5 тысячи рублей не хватит на разнообразное питание

Депутат посетовал: 3,5 тысячи рублей не хватит на разнообразное питание

В Саратовской областной депутат Николай Бондаренко на себе проводит экперимент, как выжить на 3500 рублей в месяц. На эти деньги депутат - экспериментатор покупает только еду. И уже пожаловался - нет разнообразия.

//Политика

В Кремле объяснили отсутствие Петра Порошенко в санкционном списке РФ

В Кремле объяснили отсутствие Петра Порошенко в санкционном списке РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил журналистам, почему в утвержденном накануне санкционном списке РФ отсутствует имя главы украинского государства Петра Порошенко.

//Общество

Председатель комиссии назвал официальную причину аварии "Союза-ФГ"

Председатель комиссии назвал официальную причину аварии "Союза-ФГ"

Заместитель генедиректора ЦНИИмаш, председатель аварийной комиссии по расследовнию падения ракеты "Союз-ФГ" Олег Скоробогатов назвал причину происшествия, случившегося с пилотируемой ракетой 11 октября.

//Новости СМИ2

//В мире

Опубликованы кадры последствий массированной атаки ВСУ по пригороду Донецка

Опубликованы кадры последствий массированной атаки ВСУ по пригороду Донецка

Последствия массированного удара Вооруженных сил Украины по пригороду Донецка сняли на видео. Ролик некоторое время назад опубликовала на своем YouTube-канале Народная милиция самопровозглашенной ДНР.

//Общество

Хэллоуин в Латвии: кто во что горазд!

Хэллоуин в Латвии: кто во что горазд!

Ночь с 31 октября на 1 ноября, в Риге, прошел под девизом… хэллоуинский «забег». Свечи, горящие тыквы, карнавальные костюмы, кетчуп вместо крови…Все это можно было увидеть в канун Дня всех святых.

//Политика

МИД России: Москве и Минску есть чем ответить на базу США в Польше‍

МИД России: Москве и Минску есть чем ответить на базу США в Польше‍

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в четверг, что Белоруссия и РФ имеют все военно-технические возможности для реагирования на размещение постоянной военной базы США в Польше.

//Шоу-бизнес

Басков и Лопырева расстались, а Виктория ждет ребенка?

Басков и Лопырева расстались, а Виктория ждет ребенка?

Телеведущая, одна из первых российских красавиц Виктория Лопырева опубликовала в соцсети видео, и в сети появились версии о беременности девушки. Якобы у красавицы появился новый возлюбленный - миллионер.

//Общество

ФСБ поймала в Крыму крымско-татарского ИГИЛовца?

ФСБ поймала в Крыму крымско-татарского ИГИЛовца?

Крымская контрразведка задержала 22-летнего жителя Кировского района Крыма, который воевал на Донбассе в одном из националистических батальонов.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают фигуру певицы Маши Распутиной в бикини в горошек

В сети обсуждают фигуру певицы Маши Распутиной в бикини в горошек

В сети обсуждают фото певицы Маши Распутиной в бикини. Пляжное фото, опубликованное в Инстаграм Распутиной, заставило ее подписчиков задуматься, настоящая Маша на фото в купальнике в горошек, или "фотошоп".

//Новости Redtram

//Шоу-бизнес

Ксения Бородина вспомнила школьные годы

Ксения Бородина вспомнила школьные годы

Телеведущая Ксения Бородина продолжает делиться со своими подписчиками в социальных сетях подробностями своей звездной жизни. На сей раз Ксюша ударилась в воспоминания, глядя на своих дочерей.

//Политика

На Украине чиновник показал на презентации карту с российским Крымом

На Украине чиновник показал на презентации карту с российским Крымом

Министерство инфраструктуры Украины начало расследование: глава государственной службы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк использовал в презентации карту с Крымом в составе РФ.

//Культура

Андрей Макаревич влюбляется нечасто. Раз в неделю...

Андрей Макаревич влюбляется нечасто. Раз в неделю...

Бессменный лидер культовой группы "Машина времени" Андрей Макаревич не любит говорить о себе и личном, но неожиданно сделал исключение для читателей еженедельника "Аргументы недели" на состоявшейся недавно в редакции прямой линии.

//В мире

Раскрыта тактика «ползучего наступления» воюющей против ДНР и ЛНР армии Украины

Раскрыта тактика «ползучего наступления» воюющей против ДНР и ЛНР армии Украины

Раскрыта тактика «ползучего наступления» выполняющих боевые задачи в Донбассе Вооруженных сил Украины. Соответствующий пост выложил Юрий Мысягин, волонтер, оказывающий помощь киевским силовикам.

//Авто

Мелкие штрафы ГИБДД будут списывать с банковских карт‍

Мелкие штрафы ГИБДД будут списывать с банковских карт‍

Глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов рассказал, как будет работать упрощенная система взимания с водителей дорожных штрафов на сумму менее трех тысяч рублей.

//В мире

В Раде сравнили Украину с аквариумной рыбкой гуппи‍

В Раде сравнили Украину с аквариумной рыбкой гуппи‍

Внефракционный депутат Верховной рады Борислав Береза в прямом эфире одного из телеканалов сравнил Украину с аквариумной рыбкой гуппи из-за отсутствия долгосрочной стратегии развития.

//В мире

Пророчество Вольфа Мессинга о явном и тайном врагах России в 2019-м выложили СМИ

Пророчество Вольфа Мессинга о явном и тайном врагах России в 2019-м выложили СМИ

СМИ опубликовали предсказание советского менталиста Вольфа Мессинга о том, что ждет Россию в 2019 году. Мессинг спрогнозировал, что в данный календарный период страна столкнется с двумя врагами.

//Политика

Медведев: вводятся санкции в отношении украинских 322 физлиц и 68 юрлиц

Медведев: вводятся санкции в отношении украинских 322 физлиц и 68 юрлиц

Дмитрий Медведев подписал постановление о специальных экономических санциях в отношении Украины, которые станут ответными мерами. Санкции будут распространяться на 322 физлица и 68 юрлиц.

//Политика

В сети обсуждают, как Клинцевич подергал за бороду украинского политолога

В сети обсуждают, как Клинцевич подергал за бороду украинского политолога

В сети обсуждают, как сенатор Франц Клинцевич в прямом эфире программы "60 минут" подергал за бороду украинского политолога Александра Охрименко. "Физические санкции Клинцевича", - отреагировали в сети.

//Общество

В центре Москвы найден клад из старинных монет

В центре Москвы найден клад из старинных монет

Археологи обнаружили клад из медных монет, датируемых концом XIX - началом XX века, во время наблюдения за ходом строительных работ на Софийской набережной в центре российской столицы.

//Происшествия

В Ижевске при обрушении фонтана погиб школьник

В Ижевске при обрушении фонтана погиб школьник

В Ижевске часть конструкции законсервированного на зиму городского фонтана в летнем саду имени Горького упала на голову игравшему в парке школьнику и смертельно ранила его.

//В мире

Порошенко назвал виновных в росте цен на газ

Порошенко назвал виновных в росте цен на газ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев взял на себя обязательства о повышении цены на газ и уравнивании в стоимости импортного газа, а также газа украинской добычи еще в 2008 году.

//В мире

Шведы массово чипируются

Шведы массово чипируются

Жители Швеции массово увлеклись биохакингом - вживлением себе под кожу чипов с персональной информацией. Как правило, это данные банковской карты, паспорта, страховки и других важных в повседневной жизни документов. Для их использования достаточно просто прислонить руку к считывателю или сканеру.

//Общество

Девушка, пострадавшая от коллег - полицейских в Уфе - дочь генерала

Девушка, пострадавшая от коллег - полицейских в Уфе - дочь генерала

В правоохранительных органах республики Башкирия сообщили, что дознаватель, которую в ночь на 30 октября изнасиловали коллеги на работе, является дочерью начальника силового подразделения МВД по Башкирии.

//Общество

Эстония: закон не позволяет выкинуть кремлевские телеканалы

Эстония: закон не позволяет выкинуть кремлевские телеканалы

В Эстонии существует один интересный закон – закон о конкуренции, который не позволяет вывести передающие кремлевскую пропаганду телеканалы из основного пакета и сделать их платными по выбору, поскольку это требует разрешения Департамента конкуренции.

//Шоу-бизнес

В сети появилось фото беременной Елизаветы Боярской

В сети появилось фото беременной Елизаветы Боярской

Семья Елизаветы Боярской не скрывает, что в семействе ожидается прибавление к Новому году. Актриса носит под сердцем второго ребенка. Боярская уже не играет в спектаклях, но в свет ей приходится выходить.

//Происшествия

В аэропорту "Шереметьево" при посадке загорелся самолет с пассажирами

В аэропорту "Шереметьево" при посадке загорелся самолет с пассажирами

В столичном аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого во время полета сработали датчики дыма в грузовом отсеке. Судно летело из Сыктывкара в Москву.

//Политика

В Британском МИД пригрозили России «очень высокой ценой»‍

В Британском МИД пригрозили России «очень высокой ценой»‍

Российская Федерация заплатит "очень высокую цену", если не изменит тактику своего поведения. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

//Шоу-бизнес

Легенда фитнеса Мэнди Блэнк найдена мертвой в своем доме

Легенда фитнеса Мэнди Блэнк найдена мертвой в своем доме

Мэнди Блэнк, прославившаяся благодаря фитнесу, и ставшая кумиром многих женщин, найдена мертвой в своем доме в Лос-Анджелесе. Звезде фитнеса было 42 года. В бессознательном состоянии ее обнаружила домработница.

//В мире

Назван сценарий превращения Украины в очаг новой мировой войны

Назван сценарий превращения Украины в очаг новой мировой войны

Представитель верхней палаты российского парламента Владимир Джабаров обозначил сценарий, при котором Украина превратится в очаг новой мировой войны. Заявление сенатора процитировали интернет-СМИ.

//Общество

В Москве пьяный таксист, после погони с ДПС, устроил крупное ДТП

В Москве пьяный таксист, после погони с ДПС, устроил крупное ДТП

В Москве пьяный таксист, после погони с ДПС, устроил крупное дорожно-транспортное происшествие. За автомобилем такси, за рулем которого оказался пьяный водитель, гнались около 10 патрульных машин ДПС.

//В мире

Нардеп высказался о решении Киева отключать газ за долги: "лицензия на убийство"

Нардеп высказался о решении Киева отключать газ за долги: "лицензия на убийство"

Депутат Верховной рады Александр Вилкул прокомментировал разрешение украинского правительства отключать населению газ за долги даже в минусовую температуру. По словам нардепа, без тепла могут остаться целые города.

//Расследования

Подробности надругательства над сотрудницей полиции в Уфе - дочерью генерала

Подробности надругательства над сотрудницей полиции в Уфе - дочерью генерала

В Башкирии задержаны трое высокопоставленных сотрудников МВД, подозреваемых в надругательстве над 23-летней девушкой - их коллегой, дознавателем Отдела МВД России по Уфимскому району.

//В мире

Обнародовано видео удара дрона ВСУ по технике и живой силе ополчения Донбасса

Обнародовано видео удара дрона ВСУ по технике и живой силе ополчения Донбасса

В интернете появилось видео, на котором запечатлен удар беспилотника Вооруженных сил Украины по грузовику ополченцев Донбасса, перевозившего боеприпасы. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

//В мире

В Польше начали расследование из-за украинской игры про Освенцим

В Польше начали расследование из-за украинской игры про Освенцим

В Польше прокуратура начала расследование в отношении украинских разработчиков игр, которые готовят к релизу проект о нацистском концлагере "Освенцим". Игра попадает под ряд статей об оскорблении нации.

//Общество

Гражданка России погибла на Пхукете в Таиланде

Гражданка России погибла на Пхукете в Таиланде

Гражданка России погибла на Пхукете в Таиланде. Тело женщины было найдено вчера в середине дня у апартаментов, в которых она проживала. Сотрудники российской дипмиссии связались с родными погибшей.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры