Друг Рослякова рассказал, что он был в хороших отношениях со своей матерью.

Владислав РОСЛЯКОВ, устроивший стрельбу в Керченском политехническом колледже, был в хороших отношениях со своей матерью. А к секте, которую она посещала, относился скептически, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом «МК» рассказал старый друг РОСЛЯКОВА. Он заверил, что информация о том, что родители стрелка якобы виноваты в случившемся, так как не долюбили своего сына, не соответствует действительности.

«Родители его любили, и он им отвечал взаимностью. С мамой у Влада сложились теплые отношения. Его мать — обычная женщина, не строгая, обожала своего сына, они ведь практически не ссорились никогда. Кстати, они много времени проводили вместе. Мне казалось, Влад с ней делился своими переживаниями, проблемами и радостями», - рассказал приятель Владислава.

Что касается запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы», которую посещала мать стрелка, то сам РОЛСЛЯКОВ не относился к ней серьезно.

«Его мама по пятницам действительно просила сына посещать собрания секты. Но он туда ходил, чтобы только ее не огорчать. Я с ним иногда за компанию тоже ходил на мероприятия, чтобы ему скучно не было. Там, конечно, бред полный несли. Мы с Владом прикалывались больше, он потом много шутил над «свидетелями». Так что он не был вовлечен в секту», - поделился юноша.

Один из участников керченского отделения секты пояснил изданию, что РОСЛЯКОВ действительно не проникся идеями «свидетелей» и не являлся адептом секты.

«Я сам состоял в организации 20 лет, по своим источникам выяснил, что Росляков не являлся адептом секты. Мать его пыталась заинтересовать, даже возила два раза в Харьков на конгресс, но он интереса так не проявил», - отметил он.