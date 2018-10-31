«Угольный король Кузбасса» работал в спайке с местными властями и силовиками

В ближайшее время в Кемеровском суде начнется беспрецедентный процесс по делу о вымогательстве. На скамью подсудимых сядут 8 крупных фигурантов: экс-руководитель кузбасского управления СК России генерал Сергей Калинкин, два сотрудника его ведомства, два бывших вице-губернатора Кемеровской области – Александр Данильченко и Алексей Иванов, чиновница обладминистрации Елена Троицкая, юрист Геннадий Вернигор и предприниматель-миллиардер Александр Щукин. Они обвиняются в вымогательстве контрольного пакета акций угольного разреза «Инской» стоимостью более 1 млрд рублей.

Дело было возбуждено ещё в 2016 году. Дело в том, что «угольный король» Кузбасса Александр Щукин (Forbes оценивает его активы в $ 500 миллионов) в течение почти двух десятков лет, по утверждению ряда СМИ, «приобретал», а называя вещи своими именами, «отжимал» активы у конкурентов по одной и той же схеме. Он требовал у конкурентов отдать или продать по бросовой цене угольные разрезы, а в случае отказа против них возбуждались уголовные дела. Затем конкурент «соглашался» и подписывал документы в пользу структур Щукина. Таким образом, «угольный король», многолетний владелец шахты «Полосухинская» получил под свое крыло шахты «Грамотеинская», «Кокос-2». И все это было в тесной спайке с вышеупомянутыми фигурантами, в первую очередь с силовиком Калинкиным.

Но вот с владевшим 51% акций «Инской» Антоном Цыганковым произошел прокол. В июле 2016 года Антона Цыганкова арестовали. Его продержали несколько дней в заключении, а потом привезли в Следственный комитет. После разговора с вице-губернаторами Данильченко и Ивановым, Цыганкову стало очевидно, что если спорить – можно сесть и надолго. Поэтому он подписал доверенность на имя юриста Александра Щукина о передаче активов.

Цыганков понял, что на местных силовиков надежд нет. Поэтому, утратив акции и получив свободу, он обратился к федеральным правоохранителям. Что и привело в Кузбассе к громким арестам в ноябре 2016 года, уголовному делу, домашнему аресту для семерых подследственных, а также пребыванию в СИЗО генерала Калинкина.

Почему же Щукин находится под домашним арестом в отличие от экс-руководителя кузбасского СК? Все просто. Щукин написал явку с повинной и заявил, что делал Калинкину «подарки» в виде автомобилей BMW X5 в 2012 и 2014 годах. Поскольку признание в этих взятках следствие позволило арестованному Щукину оформить в виде явки с повинной, авторитетный угольный магнат оказался освобождён от уголовной ответственности за дачу взяток.

Многие юристы и другие знающие люди утверждают, что вымогательство с «Инской» - капля в море в «деятельности» олигарха. Есть информация, что многомиллиардные средства, в том числе и бюджетные, выводятся через британские и кипрские оффшоры в Туманный Альбион.

Дело в том, что фирмами Bryankee Holdings Limited, Cyrith Holdings limited и рядом других владеет зять олигарха, гражданин Великобритании Ильдар Узбеков.

Кстати, именно Узбеков теперь из Соединённого Королевства управляет всеми активами Щукина. А там у семьи есть художественная галерея в одном из самых престижных районов Лондона ( оценивается в 3 миллиона фунтов), которая принадлежит жене Узбекова и соответственно дочери Щукина Елене. Громадная недвижимость в том же Лондоне и Монако и много другого. Но это другая тема.

А пока представители Центрального СК раскручивают «кузбасское дело» и, будем надеяться, доберутся и до других «подвигов» угольного магната и его семьи.

Редакция АН будет следить за развитием событий.



