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Эксклюзивное интервью мэра Керчи о трагических событиях 17 октября
30 октября 2018, 10:07 [«Аргументы Недели», Алексей САЛОВ ]
Глава администрации города 17 октября 2018 года испытавшего на себе ужас безжалостной и бессмысленной бойни, унесшей 21 жизнь, рассказал «Аргументам недели» о первых своих эмоциях в тот день.
Когда Владислав РОСЛЯКОВ пришел в керченский политехнический колледж, взрывать и расстреливать однокашников, мэр Сергей БОРОЗДИН находился на совещании в здании Совета министров в Симферополе.
«Позвонили, что произошел взрыв бытового газа. Я сразу сказал, что у меня в городе ЧП и я уезжаю, разбираться, что случилось. Вышел из зала, позвонил главе республики, оказалось, что он уже по своим каналам знает о случившемся и что тоже собирается ехать в Керчь, чтобы на месте выяснить, насколько серьезно происшествие. Через два часа мы были в городе», - вспоминал БОРОЗДИН.
То есть ваша машина к кортежу АКСЕНОВА пристроилась и понеслись?
Именно так.
А когда узнали, что это убийство?
Минут через 25 после того как все произошло.
Что испытали?
Сначала поверить в это не мог. Как-то в голове не укладывалось, что в нашем городе, в мирное время гибнут люди. К тому же информация была, что нападавших якобы несколько. В первый час, естественно, достоверных данных не было и все строилось на слухах и домыслах.
Приехав, вы ведь сразу направились в колледж. Случившееся там было действительно настолько шокирующим, как пишут?
Знаете, я человек не слабонервный, но и у меня мурашки бегали по телу от бесчеловечности случившегося. Я не скоро это забуду.
О чем думали в тот миг, помните?
Помню, почувствовал, что попал в какую-то бездну беды и горя и помню, что постоянно задавал себе вопрос: «Как это могло произойти?».
Была мысль, что это теракт?
Пока не появилась достоверная информация, что нападавший один и мотив его личная месть, о террористическом акте, осуществленном группой лиц, конечно предполагали.
Обычно в такой момент, те, кто отвечают за безопасность, ломают голову: «Ну как же мы их просмотрели?!».
Я сильно критично относился к сообщениям, что действовала организованная группа. Я знаю, что работа ФСБ в Керчи ведется на высочайшем уровне. И просмотреть какое-то подполье?! Это невозможно.
Когда вы гарантированно узнали, что это один человек?
Когда, после изучения видеозаписей, на штабе следственные органы докладывали свои выводы. И тогда я поразился, что чудовище, безжалостно уничтожившее десятки людей, это, оказывается молодой керченский парень. «Как ему это в голову пришло?», - помню, недоумевал я тогда.
Вообще власти оказались готовы к такому испытанию?
К такому быть готовым нельзя. Но все отработали, я считаю, на пять с плюсом.
Вам ставят в вину недостаточные коммуникации со СМИ, которые, в итоге, добывали информацию, откуда попало, и она была противоречивая.
Мы, в первую очередь, сосредоточились на близких погибших, пострадавших и тех, кто не знал о судьбах своих детей. А таких были сотни! Дети, услышав стрельбу, бросали все и бросались наутек. Когда мы вошли в колледж, там валялись школьные рюкзаки, и казалось, что из каждого слышан звук звонящего телефона. И объявлялись пропавшие не сразу – поэтому родным приходилось нелегко. Вдобавок, телефонные сети тогда были перегружены настолько, что кому-то прийти в штаб и рассказать родителям, что их сын нашелся, было легче, чем дозвониться.
А если уж говорить про СМИ, то были из них и такие, кому очень хотелось, мягко скажем, сгустить краски – они платили деньги тем, кто не был даже рядом с местом трагедии, чтобы их якобы свидетель случившегося рассказал о банде нападавших и многочисленных взрывах.
Но слухи, что власть скрывает правду, продолжаются. Непонятно только кому это выгодно.
Ну, во-первых, есть силы в Украине, которым, чем у нас хуже, тем лучше – вот они и злобствуют. Большинство украинцев, как нормальные люди, по-человечески сопереживают трагедии, а мерзавцы удовлетворяются, сея панику и занимаясь информационными провокациями.
Вдобавок в Крыму в 2019 году большие выборы. И есть бузотеры, которые сами в выборах, может, и не будут принимать участия, но из вредности дискредитировать действующую власть не упустят возможности.
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