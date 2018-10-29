Дипломаты проверяют данные о россиянах на борту разбившегося в Индонезии Boeing

Российские дипломаты проверяют сведения о пассажирах, не было ли граждан РФ на борту разбившегося в Индонезии самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который вылетел из Джакарты в Панкалпинанг и упал.

Пресс-секретарь российской дипмиссии в Индонезии Денис Тетюшин проинформировал, что в настоящее время посольство не имеет данных о россиянах на борту. Посольство обратилось с соответствующим запросом в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии,, - сообщает РИА Новости.

Как уже известно, среди членов экипажа российских граждан нет.

На борту пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который упал в море недалеко от побережья острова Ява, находилось не менее 189 человек: из них трое детей и восемь членов экипажа.