Дипломаты проверяют данные о россиянах на борту разбившегося в Индонезии Boeing
29 октября 2018, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
Российские дипломаты проверяют сведения о пассажирах, не было ли граждан РФ на борту разбившегося в Индонезии самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который вылетел из Джакарты в Панкалпинанг и упал.
Пресс-секретарь российской дипмиссии в Индонезии Денис Тетюшин проинформировал, что в настоящее время посольство не имеет данных о россиянах на борту. Посольство обратилось с соответствующим запросом в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии,, - сообщает РИА Новости.
Как уже известно, среди членов экипажа российских граждан нет.
На борту пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который упал в море недалеко от побережья острова Ява, находилось не менее 189 человек: из них трое детей и восемь членов экипажа.
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