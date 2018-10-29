На борту Boeing 737, упавшего после вылета из Джакарты, находилось 189 человек
29 октября 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
На борту пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который вылетел из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг и упал в море недалеко от побережья острова Ява, находилось не менее 189 человек. В настоящее время выясняется судьба находившихся на борту пассажиров и членов экипажа.
Местное издание Jakarta Post написало, что всего на борту потерпевшего крушение самолета находились 189 человек, в том числе трое детей и восемь членов экипажа, - сообщает Газета.ру.
Пассажирский самолет Boeing 737 пропал с радаров через 10 минут после взлета из Джакарты. Поисково-спасательное агентство Индонезии сообщило, что самолет упал в море.
Boeing 737 авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг, расположенный на индонезийском острове Банка.
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