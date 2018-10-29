На борту Boeing 737, упавшего после вылета из Джакарты, находилось 189 человек

На борту пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который вылетел из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг и упал в море недалеко от побережья острова Ява, находилось не менее 189 человек. В настоящее время выясняется судьба находившихся на борту пассажиров и членов экипажа.

Пассажирский Boeing 737 рухнул в море у западного побережья Явы

Местное издание Jakarta Post написало, что всего на борту потерпевшего крушение самолета находились 189 человек, в том числе трое детей и восемь членов экипажа, - сообщает Газета.ру.

Пассажирский самолет Boeing 737 пропал с радаров через 10 минут после взлета из Джакарты. Поисково-спасательное агентство Индонезии сообщило, что самолет упал в море.

Boeing 737 авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг, расположенный на индонезийском острове Банка.