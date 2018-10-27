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Бешеные бабки

27 октября 2018, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Бешеные бабки

Уже давно обсуждать на улице с помощью кулаков действительно серьезные проблемы считается дурным тоном. Российские граждане воспринимают такое спонтанное или же спланированное выражение чувств крайне негативно. Наше общество научилось обсуждать все вопросы цивилизованно. Но «горячие головы» никуда не делись, они до сих пор есть на каждой московской улице и в каждом московском дворе. 

Совершенно безобразной сценой обернулся детский праздник «Веселое воскресенье» в Кунцево возле дома номер 48 по улице Академика Павлова. Один из российских застройщиков, который реализует программу реконструкции и расселивший жителей уже из 80 тыс.кв.м. пятиэтажек, решил развлечь местных жителей и их детей. Компания организовала мероприятие с участием музыкантов и артистов, наряженных в костюмы мультяшных героев. 

О празднике было известно задолго до его начала. К назначенному времени собралось немало родителей и бабушек-дедушек с детьми и внучатами. Но, кроме зрителей, на площадку к началу представления подтянулась группа взрослых, большей частью пожилых людей. Их присутствие насторожило местных жителей. Некоторые из незваных гостей курили, нецензурно бранились, не обращая внимание на детей рядом. Пара человек казались откровенно нетрезвыми. Кто были все эти люди, поначалу было непонятно, но, когда праздник начался, все стало проясняться.

Задача этих «гостей мероприятия» оказалась проста - сорвать концерт и превратить его в протестную акцию. Как только зазвучала музыка, «бешеные бабки» принялись орать «Это наша земля!», мешать артистам и даже пытались разбить аппаратуру. Одна не в меру разошедшаяся тетка била артистов сумкой, норовя попасть по лицам. 

Перепуганные дети плакали. Их мамы и папы просили разошедшихся хулиганов прекратить безобразие, но те никак не реагировали и начали нападать еще и на родителей. После этого потерявшие человеческий облик «протестующие» начали напяливать на детишек накидки с какими-то лозунгами и слоганами, что категорически запрещено законом. Только после этого окончательно выяснилось, что целью «акции» является протест против соседней стройки. Которая, кстати, находится на приличном расстоянии от детской площадки, а дети пришедшие на праздник уж точно никакого отношения к ней не имеют.

По всей видимости, «бенефециар» скандала и такого развития событий так же присутствовал. Некий муниципальный депутат МО Кунцево находился поблизости и снимал все происходящее. Зачем это ему понадобилось – в рамках начала предвыборной борьбы в Мосгордуму или в качестве решения каких-то сиюминутных политических задач – еще предстоит разобраться. Ведь задачей депутата, облаченного народным доверием и некоторой властью, должно было быть как раз разумное решение подобных ситуаций. А никак не их провоцирование. Он даже не удосужился вызвать стражей порядка – за него это сделали возмущенные родители расстроенных и испуганных детей.

Только прибытие полиции смогло утихомирить дебоширов и позволило продолжить праздник, который все же оказался сильно подпорчен свинским поступком участников дебоша. Хотя самое главное все же организаторам удалось – дети остались довольны.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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