Нарколог объяснил разницу между человеческим и звериным алкоголизмом

Американские неврологи выявили механизм, который способствует возникновению алкогольной зависимости. Специалисты использовали фруктовых мушек в качестве животной модели алкоголизма. Выяснилось, что большое количество спиртного изменяет работу системы вознаграждения в мозге животных.

По мнению ученых, если тот же механизм имеется у людей, то три бокала вина с часовым перерывом между ними вызывают долговременные изменения в биохимии мозга, которые через 24 часа не проходят.

«Очень много исследований, о которых мне приходилось читать, проводилось на крысах, на мушках, на обезьянах. Им давали алкоголь, смотрели, как развивается у них заболевание, и пытались перенести на человека те модели, которые доказывались на животных. Для изобретения лекарственных средств, новых способов лечения и так далее. Но так как алкоголизм, наркомания и токсикомания – это психосоциодуховные заболевания, то есть многокомпонентные, то, что можно выяснить на мушках, всего лишь часть того, что может понадобиться для лечения человеческой зависимости. Там возможно только моделирование лекарственной терапии. Все остальное, что можно делать с человеком, нельзя сделать на мушках», - заявил врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун. Об этом сообщает НСН.