Конституцию... не тронь!

На фоне странного заявления председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина о необходимости внесения изменений в Конституцию, в обществе активно обсуждают закономерность и возможность этой меры накануне 25-летия Основного Закона страны. По мнению члена Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексея Александрова, вносить какие-либо изменения в Конституцию сейчас несвоевременно.



Проблема в том, что какое-либо обращение к Конституции в России с целью её изменить народ воспринимает как попытку власти смухлевать со своими сроками пребывания у руля государства. Так происходит на всём постсоветском пространстве, в республиках СНГ, где страны из президентских превращаются в парламентские и наоборот. Конечно, надувательство неприятно никому, особенно на высшем уровне, поэтому так осторожен был Валерий Зорькин в своих высказываниях, которого мы знали как принципиального юриста, в своё время изгнанного из Конституционного суда за свою позицию, а потом вопреки желанию властей по решению членов КС возвращенного на своё место.



В Интервью "Аргументам недели" сенатор Александров рассуждает о практике реализации Конституции РФ и всей судебной системе страны в целом. Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



