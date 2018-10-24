Российская судебная система обойдётся без «подсказок» из Европы

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своей статье рассмотрел возможность и степень необходимости внесения изменений в основной закон страны – Конституцию. Тем самым накануне 25-летия Основного закона государства в обществе вновь актуализировалась дискуссия – назрели ли изменения в Конституции РФ? Высказать своё авторитетное мнение «Аргументы недели» попросили одного из ведущих юристов страны, члена профильного комитета Совета Федерации Алексея АЛЕКСАНДРОВА.

– АЛЕКСЕЙ Иванович, главный предмет полемики – возможность пересмотреть некоторые нормы Конституции немедленно. Вы согласны с таким тезисом?

– О недостатках отдельных положений Конституции России на протяжении всего времени её действия, а не только сейчас говорят многие авторитетные учёные, в том числе и председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин. Во многих случаях дискуссия о возможных недостатках отдельных конституционных положений и необходимости их совершенствования является вполне оправданной. Вместе с тем благодаря правовым позициям того же Конституционного суда уже сформирована практика реализации Конституции России как документа реально действующего.

В большинстве случаев проблемные вопросы удаётся снимать в рамках осуществления конституционного правосудия без внесения изменений в текст Основного закона. Российская Конституция – юридический документ, имеющий потенциал для возможной правовой модернизации, но, по моему мнению, вносить какие-либо изменения сейчас несвоевременно.

– Многие эксперты сомневаются, что этот важнейший закон является значимым для граждан с точки зрения их повседневной жизни…

– Это не так. Отмените, например, право частной собственности, разделение властей и введите руководящую роль какой-то одной партии, как это было в Конституции СССР 1977 года. Разве это никак не повлияет на жизнь общества? Более того – в рамках конституционного контроля Конституционный суд РФ ежегодно принимает постановления о несоответствии федерального законодательства нормам Конституции. При этом перечень вопросов, который становится предметом рассмотрения КС России, довольно широк.

Здесь вопросы гарантий прав участников уголовного судопроизводства, избирательного законодательства, военной службы, пенсий, налогов, ОСАГО, вопросы предоставления социальных гарантий и даже вопросы, связанные с ЖКХ. Во многих случаях КС России вставал на сторону заявителей, в результате чего вносились соответствующие изменения в федеральное законодательство, а там, где этого не требовалось, решения, вынесенные судами в отношении заявителей, пересматривались.

– Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы пакет поправок в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих в том числе частичную декриминализацию статьи 282 УК «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Означает ли это начало процесса гуманизации российской уголовной практики?

– Ещё до того, как президент внёс в Государственную думу соответствующий законопроект, практика применения 282-й статьи была изучена Верховным судом и признана неудовлетворительной.

Проблемы же заключаются в том, что эта норма стала использоваться правоохранительными органами для улучшения статистики, и к уголовной ответственности стали привлекаться не столько экстремисты, сколько обычные люди с активной гражданской позицией, далёкие от каких-либо экстремистских взглядов. В результате Пленум Верховного суда внёс изменения в действующее постановление о судебной практике по уголовным делам экстремистской направленности, которые призваны изменить правоприменение по делам за так называемые «лайки» и «репосты» в Интернете.

В этой части законопроект президента по частичной декриминализации 282-й статьи УК РФ актуален и направлен на решение давно назревшей проблемы.

– После новых агрессивных выпадов в адрес России активно обсуждается вопрос о выходе нашей страны из Совета Европы. Если это произойдёт, Европейский суд по правам человека перестанет играть роль арбитра для российской судебной системы. Некоторые правозащитники считают, что это означает начало правового беспредела…

– Я бы не сгущал краски. Если такой «арбитр» исчезнет, никаких необратимых последствий для системы не наступит. Часть функций ЕСПЧ избыточны, а часть мог бы взять на себя Конституционный суд. Сегодня это компетентный, сложившийся орган, возглавляемый профессионалами. И он должен активнее, я бы сказал, смелее включаться в рассмотрение спорных вопросов. Российская судебная система обойдётся без «подсказок» из Европы. У нас хватит квалификации и здравого смысла самостоятельно разобраться в любой юридической проблематике.

– Российской Конституции – 25 лет, американской – в десять раз больше, почти 250. Какие механизмы помогли бы нам добиться такой же устойчивости и долгосрочной актуальности?

– Конституция США представляет собой относительно короткий документ, который состоит всего из семи статей. За время существования Конституции США было ратифицировано всего 27 поправок. Но это поверхностный взгляд на «незыблемость» основного документа Соединённых Штатов.

Предположение о стабильности Конституции США несколько надуманно, так как многие конституционные положения содержатся не в тексте самой Конституции США, а в прецедентных решениях Верховного суда США, позиция которого по многим вопросам менялась многократно. Можно, например, вспомнить позиции Верховного суда США по вопросам политики сегрегации, избирательным цензам, дискреционным полномочиям прокуратуры.

Более того, само право Верховного суда США осуществлять конституционный контроль появилось в результате рассмотрения конкретного дела только 1803 году и не было в отличие от Конституции России изначально закреплено в основном законе США.

– Короткий и, к сожалению, вновь актуальный вопрос – вы за «легализацию оружия» в России?

– Мы ещё не готовы к свободной продаже оружия населению, но я глубоко убеждён, что нам нужно пересмотреть и усилить институт необходимой обороны.