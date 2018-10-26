Зампрокурора Башкирии задержали в аэропорту при попытке сбежать из России

Первый заместитель прокурора республики Башкортостан Олег Горбунов задержан в московском аэропорту Шереметьево при попытке покинуть РФ. В его отношении возбуждено дело о получении взятки.

Следствие располагает данными, что в прошлом году Горбунов получил взятку в размере десяти миллионов рублей от первого заместителя главы администрации Уфы с тем, чтобы отменить постановление о возбуждении уголовного дела против ряда уфимских чиновников, ответственных за нарушения при расселении граждан из аварийного жилья.

Позже заместитель Генерального прокурора России отменил подписанное Горбуновым незаконное постановление. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Следствие намерено ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу, сообщает пресс-служба СК РФ.