Зампрокурора Башкирии задержали в аэропорту при попытке сбежать из России
26 октября 2018, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
Первый заместитель прокурора республики Башкортостан Олег Горбунов задержан в московском аэропорту Шереметьево при попытке покинуть РФ. В его отношении возбуждено дело о получении взятки.
Следствие располагает данными, что в прошлом году Горбунов получил взятку в размере десяти миллионов рублей от первого заместителя главы администрации Уфы с тем, чтобы отменить постановление о возбуждении уголовного дела против ряда уфимских чиновников, ответственных за нарушения при расселении граждан из аварийного жилья.
Позже заместитель Генерального прокурора России отменил подписанное Горбуновым незаконное постановление. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Следствие намерено ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу, сообщает пресс-служба СК РФ.
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