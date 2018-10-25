В затопленном Сочи выстроились огромные очереди за бензином

В Сочи, который оказался в транспортной блокаде после наводнения, боялись очередей за продуктами, но народ стоит часами за бензином. Местные автозаправки ввели ограничения на его продажу. В Туапсе введен режим ЧС из-за сильного ливня

Из-за народной паники бензин на сочинских АЗС теперь продается максимум по 20 литров на один бак. В центре города колонны машин создавали сегодня пробки, в отдалённых районах города было полегче.

Власти обнадеживают горожан, что имеющихся в Сочи запасов продуктов, бензина и другой жизненно важной продукции должно хватить до восстановления транспортного сообщения.

Сочи, в котором не прекращаются дожди, отрезан от мира как минимум на два дня. Завышения цен в магазинах пока нет, но сочинцы пишут в соцетях, что таксисты уже увеличили стоимость перевозок.

Ночью из-за подтопления была перекрыта федеральная трасса Джубга-Сочи, участки дорог в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах, прекращено железнодорожное движение.

Власти Краснодарского края ввели режим ЧС из-за паводка.