В Краснодарском крае введен режим ЧС из-за подтоплений

Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Согласно постановлению, подписанному главой региона Вениамином Кондратьевым, в границы зоны ЧС вошли город Сочи, Апшеронский и Туапсинский районы. Сильные ливни начались в Туапсе, Сочи и Апшеронском районе 24 октября.

На данный момент известно о двоих погибших. Пока неизвестна судьба одного человека. Подтоплены более тысячи строений. Свои дома покинули 460 жителей. В Краснодарском крае в районе Туапсе заблокировано железнодорожное сообщение, задержаны более 30 поездов, в том числе пассажирские. Нарушено движение по федеральной трассе. На автозаправках наблюдается дефицит бензина.

"Жители пострадавших территорий Кубани могут сообщать на горячую линию о завышении цен", - сообщается на сайте кубанской администрации. Жители, у которых есть вопросы или сведения о завышении цен в зоне подтопления, могут звонить в департамент потребсферы по телефону 8(861)268-46-64, который на время ЧС работает круглосуточно.

Кондратьев во время поездки по районах поручил следить за ценами в магазинах, чтобы не допустить спекуляции.

В соцсетях выкладывают видео, как по улицам плывут автомобили, вода доходит до окон частных домов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Kuznetsoff (@_c_r_a_n_k__c_k_)25 Окт 2018 в 4:42 PDT