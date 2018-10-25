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Тамара Плетнева больше не будет общаться с журналистами: "все переврете"
25 октября 2018, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнева заявила, что не предлагала запрещать сайты знакомств, журналисты переврали ее слова: "Я вообще про это даже не знала ничего".
Тамара Васильевна сказала радиостанции "Говорит Москва", что никаких интервью больше давать не будет.
Ранее агентство городских новостей "Москва" сообщило, что глава комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила заблокировать интернет-сайты и мобильные приложения, предназначенные для знакомств.
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