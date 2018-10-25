Спасатели вывели из лесов Подмосковья более 460 заблудившихся

С начала нынешнего года спасатели и волонтеры вывели более 460 человек, заблудившихся в подмосковных лесах. В сезон сбора грибов и ягод поисковые мероприятия проводятся практически ежедневно.

Конец лета и начало осени в Подмосковье – ягодный и грибной сезон. Для спасателей это означает, что практически каждый день кто-то заблудится в лесу. Как правило, заблудившихся удается вывести из леса оперативно – в течение нескольких часов. Большинство тех, кто теряет ориентиры в лесу – люди старшего возраста, отмечают спасатели. С начала 2018 года спасатели вывели из подмосковных лесов более 460 человек, лишь 70 заблудившихся смогли выйти из лесного массива самостоятельно.

В поисково-спасательных мероприятиях по выводу из лесного массива Московской области заблудившихся людей принимают участие профессиональные спасатели, волонтеры, кинологи, авиация, диспетчеры службы 112. Если вы собираетесь совершить прогулку в лесах Подмосковья, имейте при себе заряженный мобильный телефон с включенной системой геолокации, напоминают специалисты. Полезный совет передает «ТВ-360».