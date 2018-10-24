Куда поедут россияне на новогодние каникулы?

Так, Узбекистан стал у россиян самой популярной страной для новогоднего отпуска. На зимние каникулы в Узбекистан продано почти 10% всех заграничных авиабилетов. На втором месте Германия – 8,8%, третьем - Чехия – 7,9%. Спрос россиян на авиаперелеты в Европу в 2018 году упал почти на 20%.

Эксперт по туризму Стелла Халикова-Брундукова рассказала, где россияне собираются провести новогодние каникулы. Об этом пишет информационно - аналитический портал mir24.tv.

"Люди хотят поехать в теплые страны на море, традиционно это Таиланд и Доминикана. Сейчас цены держатся на уровне на 30% выше, чем в обычное время. Ажиотажа пока нет, так что еще можно спокойно что-то себе забронировать", - считает эксперт.