В Министерстве труда заявили о беспрецедентном росте зарплат в стране

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин днем в среду, 24 октября, заявил, что заработные платы на территории страны в настоящий момент растут беспрецедентными темпами.

Топилин в рамках правительственного часа на тему "О ходе реализации государственной программы России "Социальная поддержка граждан" заявил, что увеличение минимального размера оплаты труда существенно повлияло на рост зарплат граждан. Также это произошло в связи с исполнением майских указов.